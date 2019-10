Warply schließt sich Mastercard Start Path an

Weitere Suchergebnisse zu "Mastercard":

- Warply wurde mit "Payments Keyboard" in das Start Path ProgrammaufgenommenDubai, Vae (ots/PRNewswire) - Warply, das etablierte europäischeFinTech- und Loyalty-Unternehmen, wurde als eines von acht globalenStartups ausgewählt, um Mastercard Start Path beizutreten, einempreisgekrönten Startup-Engagement-Programm für Startups in derspäteren Skalierungsphase. Warply ist das erste griechische undzypriotische Startup-Unternehmen, das seit seiner Gründung im Jahr2014 an Start Path teilnimmt. Warply wurde aus mehr als 1.500Bewerbern auf der ganzen Welt ausgewählt.Warply wurde mit seiner innovativen "Payments Keyboard(https://warp.ly/keyboard-payments)"-Lösung in dasStart-Path-Programm aufgenommen, einer nativen mobilen Tastatur, diedas natürliche Sprachverständnis (NLU) auf dem Gerät nutzt undpersonalisierte Finanz- und Einzelhandels-Kassendienste wie mobileZahlungen und P2P-Transaktionen über Messaging-Anwendungen anbietet.Die Payments Keyboard App unterstützt bereits verschiedeneBankbereiche, darunter p2p, p2b und Echtzeit-Zahlungen,Kartenpräsenz-Zahlungen durch Push-Zahlungen, Mikrokredite undMikroversicherungen. Die App zeichnet sich durch ihrenkundenorientierten Ansatz und ihr Modell der Financial Partnershipaus.Als Teil des sechsmonatigen Start-Path-Programms wird Warply übereinen Zugang zu operativer Unterstützung, technologischem Fachwissen,kommerziellem Engagement mit dem globalen Ökosystem von Mastercardund der Möglichkeit verfügen, strategische Investitionen zu sichern."Wenn Unternehmen und Start-ups zusammenarbeiten, setzen wir aufInnovation, die letztendlich zur Bereitstellung echter Lösungen undErfolge führt", sagte Amy Neale, Vice President und Global Lead fürMastercard Start Path. "Bei Mastercard suchen wir überall auf derWelt nach innovativen Start-ups wie Warply, die bereit sind, dieZukunft des Handels zu gestalten.""Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Warply Payments Keyboard zu einerintuitiven Finanzdienstleistungsplattform für alle Social Media- undChat-Applikationen zu machen. Um die Verbreitung dieses einzigartigenProdukts zu beschleunigen, starten wir bis zum zweiten Quartal 2020eine eigene kundenorientierte Tastatur-App, die das Ökosystem vonMastercard und die bestehende PSD2-API-Infrastruktur unsererFinanzpartner nutzt. Wir freuen uns sehr, am Start Path Programmteilzunehmen, zumal es unsere bevorstehendeSerie-A-Finanzierungsankündigung für Payments Keyboard ergänzt."Informationen zu WarplyWarply ist eines der größten europäischen Unternehmen für digitaleZahlungen und Kundenbindungs- und Rewards-Programme. Das Unternehmenist in Osteuropa, dem Mittleren Osten, Afrika, Indien und 3 weiterenLändern tätig und bietet innovative Lösungen in den BereichenKundenbindung und CRM, mobile Zahlungen und digitale Zahlungen.Warply ist heute ein etabliertes Unternehmen der Vermarktung vonCloud- und Digital-Payment-Industrie und wurde zum vierten Mal inFolge als "Innovative Mobile Company of the year 2019" nominiert.Mehr dazu unter: www.warp.lyhttps://warp.ly/keyboard-paymentsPressekontakt:Maria Patsi+30-210-323-4175info@warp.lyFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1009011/Warply_mastercard.jpgOriginal-Content von: Warply, übermittelt durch news aktuell