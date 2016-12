Mit Warp-Geschwindigkeit ins neue Jahr (FOTO)

München (ots) -2017 - Wir kommen! TELE 5 beamt besonders Eilige mitWarp-Geschwindigkeit ins neue Jahr.Sonderprogrammierung von "Raumschiff Enterprise": zehn Flüge anSilvester ab 13:40 Uhr, sieben weitere Flüge nach "Neujahrstreff derCaptains" am 1. Januar ab 16:55 Uhr.Infos zu den Star-Trek-Sonderfolgen unterhttp://www.tele5.de/scifi/raumschiff-enterpriseAchtung: Am 01. Januar um 15:00 Uhr legt die Enterprise einenzusätzlichen Boxenstop ein - für die "Star Trek"-Doku "WilliamShatners The Captains" in deutscher Erstausstrahlung! Shatner aliasCaptain Kirk hat dafür alle Kapitäne aus den Star Trek-Serien und-Filmen zum Interview geladen: Patrick Stewart, Avery Brooks, KateMulgrew, Scott Bakula und Chris Pine erzählen, wie dasTrekkie-Universum ihr Leben beeinflusst hat. Behind theScenes-Einblicke in echte "Star Trek"-Lebenswelten!Anders, aber ebenfalls im Star Trek-Universum angesiedelt, ist"Star Trek Enterprise II: Der Anfang vom Ende", den TELE 5 zumAbschluss der Sonderprogrammierung in der Nacht zum 2. Januar um02:15 Uhr zeigt. Der Stopp-Motion-Fanfilm gewann beim Camgaroo Award2016 den TELE 5 Sonderpreis.Pressekontakt:TELE 5, Silke Schuffenhauer, Tel: 089-649568-172, Emailpresse@tele5.deInformationen und Bilder zum Programm unter www.tele5.de bzw.http://presse.tele5.de in der Presselounge.TELE 5 auf Facebook: https://facebook.com/tele5.deOriginal-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell