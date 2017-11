Warnung: Kaufhaus Breuninger verkauft Hundefelle - Tierrechtler lassen rechtliche Schritte prüfen

Berlin (ots) - Nach Recherchen des Deutschen Tierschutzbüros e.V.verkauft Breuninger Pelze, die von Hunden stammen. Das Warenhausbetreibt Filialen in Stuttgart, Sindelfingen, Ludwigsburg, Karlsruhe,Freiburg, Reutlingen, Sulzbach, Düsseldorf, Erfurt, Leipzig undNürnberg sowie einen großen Online-Shop im Internet. Bei den vonBreuninger verkauften Pelzen mit der Bezeichnung "Raccoon" wirdfälschlicherweise oft angenommen und entsprechend gekennzeichnet,dass es sich um Waschbär und nicht um den zur Familie der Hundegehörenden Marderhund handelt. Diese Hunde vegetieren oft aufausländischen Pelzfarmen, etwa in China und Finnland. DieTierschutzgesetze für Pelztiere sind dort mehr als tierschutzwidrigund die Tiere leiden täglich unter quälerischen Haltungsbedingungen.Sie leben eingepfercht in viel zu engen Drahtkäfigen und verstümmelnsich mitunter gegenseitig. Mit nur wenigen Monaten erwartet sie einqualvoller Tod, oftmals leben sie noch während der Häutung."Der Einfuhr von Hunde- und Katzenfellen nach Deutschland ist ausTierschutzgründen bereits seit Jahren verboten und kann mit einemBußgeld von bis zu 30.000 Euro je Einfuhr bestraft werden", so JanPeifer, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Tierschutzbüros e.V. DieTierrechtler lassen nun rechtliche Schritte gegen Breuninger prüfen."Es kann nicht sein, dass Breuninger Fell von gequälten Hundenverwendet und sich gleichzeitig in der Öffentlichkeit als deutschesVorzeige-Unternehmen präsentiert", kritisiert Peifer. Für Verbraucherist nicht erkennbar, welches Tier konkret hinter dem erworbenen Pelzsteckt, da es keine offizielle Kennzeichnungspflicht in Deutschlandgibt. "Möglicherweise nutzt Breuninger die fehlende Kennzeichnunggeschickt aus, um billigen Pelz aus China teuer in Deutschland zuverkaufen. Aus unserer Sicht ist dies geschmacklos und unethisch", soPeifer und ergänzt: "Jedes Tier hat ein Recht auf Leben und darfnicht aus reiner Profitgier getötet werden."Die Tierrechtler raten daher, auf Echtpelz zu verzichten, denn nurso kann sichergestellt werden, dass die Tierquälerei beendet wird.Weitere Informationen: www.breuninger-pelz.deDie Aktivisten vom Deutschen Tierschutzbüro stehen heute und inden nächsten Tagen vor verschiedenen Breuninger-Filialen, um auf dieTierquälerei aufmerksam zu machen. Symbolisch wird der Eingang miteinem Tatort abgesperrt.Reutlingen, 24.11.2017Sulzbach/Taunus, 25.11.2017 + 27.11.2017Düsseldorf, 28.11.2017Erfurt, 29.11.2017 + 30.11.2017Pressekontakt:Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender Deutsches Tierschutzbüro e.V.Mobil: 0171-4841004Mail: presse@tierschutzbuero.deOriginal-Content von: Deutsches Tierschutzbüro e.V., übermittelt durch news aktuell