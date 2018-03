Warnstreiks bei der Deutschen Telekom im Südwesten beginnen

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

STUTTGART (dpa-AFX) - Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Telekom hat die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch abermals zu Warnstreiks im Südwesten aufgerufen.



Bereits in den Morgenstunden haben viele Mitarbeiter der Service- und Techniksparte ihre Arbeit vorübergehend niedergelegt, sagte ein Verdi-Sprecher am Mittwochmorgen. Betroffen seien die Standorte in Freiburg, Offenburg, Karlsruhe, Mannheim und Heidelberg. Die Gewerkschaft erwartet, dass sich ganztägig etwa 550 Mitarbeiter an dem Ausstand beteiligen. Mit den Warnstreiks soll der Druck im Tarifstreit mit der Telekom erhöht werden. Die Gewerkschaft fordert 5,5 Prozent mehr Geld. Die Verhandlungen werden am Mittwoch und Donnerstag in Berlin fortgesetzt./jwe/DP/das