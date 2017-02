Warnstreiks an Berliner Flughäfen angelaufen - massive Flugausfälle

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

BERLIN (dpa-AFX) - An den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld hat am Mittwochmorgen ein Warnstreik des Bodenpersonals begonnen.



In der Zeit zwischen 5.00 Uhr und 11.00 Uhr werden deshalb kaum Flugzeuge abgefertigt, wie ein Verdi-Sprecher am Mittwochmorgen sagte. Die Fluggesellschaften haben allein 71 Abflüge von Berlin aus gestrichen, die meisten anderen Verbindungen gelten als verspätet. Die Fluggesellschaft Ryanair hat alle ihre Flüge auf Zeiten nach dem Warnstreik verlegt. So soll zum Beispiel ein Flug von Schönefeld nach Brüssel statt um 6.20 Uhr um 12.25 Uhr starten.

Die Gewerkschaft Verdi hatte an den Flughäfen Tegel und Schönefeld rund 2000 Bodenservice-Mitarbeiter zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. In der Frühschicht sind das nach Angaben der Gewerkschaft etwa 150 Mitarbeiter in Schönefeld und rund 400 in Tegel. Verdi fordert eine bessere Bezahlung und Aufstiegsmöglichkeiten für das Personal. Zum Bodenservice zählen unter anderem die Bereiche Check-in, Gepäckabfertigung und das Einweisen der Flugzeuge auf dem Vorfeld./fhe/DP/zb