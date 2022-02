Warnstreik bei ThyssenKrupp Stahlhandel in Radebeul

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

DRESDEN (dpa-AFX) - Mit einem erneuten Warnstreik will die Gewerkschaft Verdi Forderungen nach einer schrittweisen Angleichung der Tarife im sächsischen Groß- und Außenhandel an die anderer Bundesländer mehr Nachdruck verleihen. Die Beschäftigten bei Thyssenkrupp Schulte Stahlhandel in Radebeul seien am Montagmorgen zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, teilte der Verdi Landesbezirk Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen am Montag mit. "Wir brauchen Angleichungsschritte und keine Verschiebung von tariflichen Regelungen", sagte Verdi-Verhandlungsführer Jörg Lauenroth-Mago.

Die nächste Tarifverhandlung für die rund 40 000 Beschäftigten im sächsischen Groß- und Außenhandel ist für den 7. März in Chemnitz geplant. Nach Verdi-Angaben ist es bereits die achte Verhandlungsrunde./htz/DP/eas