Warnstreik im NDR bis 24 Uhr angekündigt - NDR sendet geändertes Programm

Hamburg (ots) - Die Gewerkschaften haben für heute, 19. Juni einenWarnstreik im NDR bis 24 Uhr angekündigt. Aufgrund dessen sendet dasNDR Fernsehen auch am Abend ein geändertes Programm.Die aktuellen Ausgaben von "extra 3" um 22:50 Uhr und "ZAPP" um23:20 Uhr werden als Stream auf NDR.de angeboten. Im NDR Fernsehensind stattdessen noch einmal die "ZAPP"- Ausgabe über denFälschungsfall Claas Relotius vom 29. Mai und das "extra 3 Spezial:Das Beste" geplant.Die Sendung "NDR // Aktuell" um 21:45 Uhr kann voraussichtlich wieangekündigt im NDR Fernsehen ausgestrahlt werden.Über die Änderungen im Sendeablauf informiert der NDR in seinenjeweiligen Programmen, auf NDR.de in der Programmvorschau sowie imVideotext.Die Gewerkschaften ver.di, DJV (Deutsche Journalistenverband) undDOV (Deutsche Orchester-Vereinigung) hatten nach bisher zwei Gehalts-und Honorartarifverhandlungsrunden für Mittwoch, 19. Juni, zumWarnstreik an den NDR Standorten in Hamburg, Hannover, Schwerin undKiel aufgerufen. Die nächsten Verhandlungsrunden von Gewerkschaftenund NDR sind vereinbart für den 20. Juni und den 13. August 2019.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationFrank JahnTel: 040/4156-2301Mail: f.jahn@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell