Warnstreik: Mehr als 20 Eurowings-Flüge in Tegel ausgefallen

BERLIN (dpa-AFX) - Wegen des Warnstreiks der Kabinengewerkschaft Ufo sind am Sonntag auch am Flughafen Berlin-Tegel mehrere Flugzeuge am Boden geblieben.



"22 Flüge der Airline Eurowings sind ausgefallen", sagte eine Sprecherin der Berliner Flughäfen am Mittag. Überwiegend von Berlin aus startende Maschinen seien betroffen gewesen, hieß es weiter. Am Sonntagmorgen hatte der angekündigte Warnstreik der Kabinengewerkschaft Ufo begonnen.

Gestrichen waren innerdeutsche Flüge zum Beispiel nach München oder Stuttgart. Auch Auslandsflüge mit den Zielen Kos oder Palma de Mallorca fielen aus. Weitere Flugausfälle seien im Tagesverlauf möglich, aber derzeit nicht absehbar, hieß es weiter. Ein Chaos am Flughafen blieb nach Angaben der Sprecherin allerdings aus. Der Flughafen Berlin-Schönefeld sei von den Warnstreiks nicht betroffen.

Die Kabinengewerkschaft Ufo hat den Warnstreik der Flugbegleiter der Lufthansa -Töchter Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline und Sunexpress an mehreren deutschen Flughäfen von ursprünglich 5.00 bis 11.00 Uhr bis um Mitternacht verlängert./vrb/DP/he