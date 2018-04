Warndreieck - Im Ernstfall richtig warnen (AUDIO)

München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Hat man eine Panne oder einen Unfall mitseinem Fahrzeug, weiß man oft nicht genau, wie man den nachfolgendenVerkehr richtig warnen soll. Marco Chwalek hat alles Wichtige beimFachmann für uns erfragt:Sprecher: Am besten macht man sich vorher schon mal mit derHandhabung des Warndreiecks vertraut, dann kommt im Ernstfall keineHektik auf, weiß TÜV SÜD-Experte Philip Puls und erklärt uns, dass eswichtig ist, immer ein Warndreieck aufzustellen:O-Ton Philip Puls: 8 SekundenJa, unbedingt ist es nötig, dass Sie bei jeder Panne und jedemUnfall ein Warndreieck aufstellen, um auch den nachfolgenden Verkehrauf sich aufmerksam zu machen.Sprecher: Wer vor Gefahrensituationen nicht angemessen warnt, kannvon Versicherung bei Schadensfall sogar mit haftbar gemacht werden,berichtet TÜV SÜD. Kommen wir zum Aufstellen des Warndreiecks. Wasist zu beachten?O-Ton Philip Puls: 10 SekundenGanz wichtig, wenn Sie das Warndreieck aufstellen, dass Sie dasvor sich tragen und möglichst nicht auf der Straße, sondern möglichstabseits der Straße, sodass Sie sich selber nicht in Gefahr bringen.Sprecher: Was kann man tun, damit man das Warndreieck nach demGebrauch nicht vergisst?O-Ton Philip Puls: 11 SekundenBauen Sie sich dazu eine Gedankenstütze. Legen Sie die Hülle desWarndreiecks zum Beispiel auf den Fahrersitz, sodass, wenn dasFahrzeug aus dem Gefahrenbereich abgeschleppt wird, Sie dann dasWarndreieck nicht am Unfallort vergessen.Sprecher: Wie viel Abstand sollte das Warndreieck zum Auto haben?O-Ton Philip Puls: 14 SekundenWichtig ist, dass der Abstand zwischen dem Fahrzeug und demWarndreieck ausreichend ist. Das ist in der Stadt etwa 50 Meter, aufLandstraßen etwa 100 Meter und auf Autobahnen, bei der eine relativhohe Geschwindigkeit gefahren wird, circa 200 bis 400 Meter.Abmoderationsvorschlag: Übrigens, bei der gesetzlichenHauptuntersuchung wird ein fehlendes Warndreieck im Prüfbericht alsMangel notiert.Pressekontakt:FÜR DIE REDAKTEURE:Ein extra Service für Sie: Den dazugehörigen Podcast finden Sie aufder Homepage von TÜV SÜD. www.tuev-sued.de/audio-pr.Kontakt: TÜV SÜD AG, Carolin Eckert, Telefon: +49 89/57 91- 1592E-Mail: carolin.eckert@tuev-sued.deOriginal-Content von: TÜV SÜD AG, übermittelt durch news aktuell