Warmwasser auch im Sommer / Vermieter muss entsprechende Versorgung einer Wohnung sicherstellen (FOTO)

Berlin (ots) -Im Hochsommer ist es vielleicht für viele Mieter nicht ganz sowichtig wie im Winter, jederzeit über Warmwasser aus den Leitungen zuverfügen. Trotzdem besteht ein unbedingter Anspruch darauf, der imRahmen einer einstweiligen Verfügung durchgesetzt werden kann. Soentschied es nach Auskunft des Infodienstes Recht und Steuern der LBSdie Rechtsprechung. (Landgericht Fulda, Aktenzeichen 5 T 200/17)Der Fall: Eines Tages Ende Juni stellte eine Familie mit zweiKindern (zwei und acht Jahre alt) fest, dass die Heizung in dergemieteten Wohnung nicht mehr funktionierte. Das hatte zur Folge,dass auch kein Warmwasser mehr verfügbar war. Trotz etlicher Versuchekam keine Kontaktaufnahme zum Eigentümer zustande. Schließlich erließdas von den Mietern angerufene Amtsgericht eine einstweiligeVerfügung, wonach die Versorgung mit Warmwasser wiederhergestelltwerden müsse. Der Eigentümer hatte zwar zwischenzeitlich für Abhilfegesorgt, aber nun stritten beide Parteien noch um die gerichtlichenAuslagen.Das Urteil: Die Mieter hätten korrekt gehandelt, stellten dieRichter fest, indem sie zunächst auf verschiedenen Wegen um eineAbhilfe baten und schließlich vor Gericht zogen. "Die Versorgung mitWarmwasser hat für die Körperhygiene des Menschen erheblicheBedeutung, zumal im Hochsommer, da der menschliche Körper bei hohenAußentemperaturen verstärkt zum Schwitzen neigt", hieß es in derUrteilsbegründung. Der Eigentümer musste Gerichtskosten undProzesskostenhilfe in Höhe von rund 230 Euro bezahlen.Pressekontakt:Dr. Ivonn KappelReferat PresseBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenTel.: 030 20225-5398Fax : 030 20225-5395E-Mail: ivonn.kappel@dsgv.deOriginal-Content von: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuell