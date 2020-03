Warmes Frühstück stärkt das Immunsystem

Langkampfen (ots) - Ist Porridge nur ein Trend oder wirklich gesund?Warmes Frühstück liegt voll im Trend. Porridge in allen Variationen darf inkeinem hippen Frühstückslokal mehr auf der Speisekarte fehlen. Mit frischenFrüchten und Nüssen garniert ist der ehemals als Haferschleim bekannte Porridge(https://www.verival.de/porridge-bio) auch noch hübsch anzusehen. Doch das warmeFrühstück soll nicht nur gut aussehen und schmecken sondern auch noch gesundsein. Aber woher kommt dieser Imagewandel?In der Tiroler Biomanufaktur von Verival (https://www.verival.de/) werden seit25 Jahren Porridge und andere Frühstücksprodukte von Hand hergestellt.Geschäftsführer Wolfgang Fojtl kennt die Trends und Entwicklungen in derFrühstücksszene: ?In letzter Zeit haben Strömungen wie die TraditionelleChinesische Medizin oder auch Ayurveda immer mehr Einfluss auf unserGesundheitsbewusstsein und somit auch auf unsere Essgewohnheiten. Die Menschenwollen sich gesund ernähren und ihrem Körper durch Ernährung etwas Gutes tun. Imvergangenen Jahr haben wir deshalb in Zusammenarbeit mitErnährungswissenschaftlern eine eigene TCM Porridge-Range auf den Marktgebracht, die bei unseren Kunden gut ankommt.?Ernährungsexperten bestätigen die gesunde WirkungAber nicht nur die Entwicklung des Marktes gibt Fojtl Recht. Auch zahlreicheErnährungsexperten empfehlen das warme Frühstück als Teil einer gesundenErnährung.Ernährungsberaterin Mag. Nina Mandl kennt sich mit TCM aus. Im Gespräch mitVerival verrät sie die Vorteile einer gekochten Mahlzeit am Morgen: ?Im Grundeist es einfach nachvollziehbar, dass wir unserem Körper die Arbeit starkerleichtern, wenn wir ihm durch den Kochprozess vorverarbeitete und bereitsaufgewärmte Nahrung gönnen. Ob dieses warme Frühstück nun ein warmerGetreidebrei, wie etwa ein köstlicher Hafer-Porridge, eine Eierspeise oder eineSuppe ist, bleibt den persönlichen Vorlieben überlassen. Besteht das Frühstückhingegen aus Brot mit beliebigem Belag, muss unser Körper sehr viel Energie zurUmwandlung aufwänden.?Wer sich morgens für ein warmes Frühstück entscheidet, stärkt laut TCM Ernährungsein Immunsystem (ganz besonders während der Herbst- und Wintermonate) und wärmtobendrein den Körper von innen. Denn nach der traditionellen chinesischenMedizin ist die Lunge für die Abwehrkräfte zuständig. Die Lunge ist wiederumstark mit der Milz verbunden, die zusammen mit dem Magen für die Verdauung unddie Umwandlung von Nahrung in Energie sorgt. Somit ist alles, was gut für dieMilz ist, auch gut für die Lunge.Das weiß auch die westliche Medizin: Ein Großteil des Immunsystems liegt im Darmund in der Verdauung. Wer sich also für ein leicht verdauliches, warmesFrühstück entscheidet, stärkt auf lange Sicht das Immunsystem und beugtKrankheiten vor.Porridge von Verival Jetzt bestellen (https://www.verival.de)Pressekontakt:Annalena Goldnagl, MA+43 664 610 99 21 mailto:annalena.goldnagl@verival.atWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/142343/4544287OTS: Verival - Tiroler BiomanufakturOriginal-Content von: Verival - Tiroler Biomanufaktur, übermittelt durch news aktuell