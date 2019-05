Warken: Gelungene Integrationspolitik muss breit angelegt sein

Berlin (ots) - Jahresgutachten zur Migrations- undIntegrationspolitik zeigt Erfolge und DefiziteAm heutigen Dienstag stellt der Sachverständigenrat deutscherStiftungen für Integration und Migration sein Jahresgutachten vor.Dazu erklärt die Integrationsbeauftragte derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Nina Warken:"Die Integrations- und Migrationspolitik ist in den letzten Jahrenzu einem Kernthema in unserem Land geworden. Das aktuelle Gutachtenzeigt deutlich, wie breit angelegt eine gelungene Integrationspolitiksein muss - und wie wichtig es ist, nicht nur über Flüchtlinge,sondern auch über diejenigen zu sprechen, die schon viele Jahre undJahrzehnte in diesem Land leben, und die oftmals aus dem europäischenAusland zu uns gekommen sind. Auch ihnen müssen wir nach wie vorIntegrationsangebote unterbreiten.Dem Gutachten ist insbesondere ein deutliches Bedauern über denZustand der europäischen Integrationspolitik zu entnehmen. DieCDU/CSU-Bundestagsfraktion unterstützt, dass es mit"Migrationsverhinderungspolitik" nicht getan sein kann, und Europaein Europa der geteilten Verantwortung sein muss.Der Flüchtlingsstrom war laut SVR ein heftiger "Stresstest" fürunser Land. Dem folgt aber der beruhigende Befund, dassBildungssystem und Arbeitsmarkt diesen Test grundsätzlich bestandenhätten. Kritisiert wird allerdings, dass es bislang noch zu weniggelungen sei, insbesondere geflüchtete Frauen in Arbeit zu bringen.Diesen Arbeitsauftrag gilt es umzusetzen. Auch dass sowohl dieKriminalität gegen als auch die Gewalt von Migranten zugenommen hat,ist ein ernster Befund.Zurecht weist das Gutachten darauf hin, dass die Frage derFachkräftezuwanderung in der öffentlichen Debatte in den Hintergrundgerückt ist. Umso wichtiger ist es, dass wir beim längst überfälligenFachkräfteeinwanderungsgesetz vorankommen. Es ist gut, dass diesesGesetzesvorhaben im Kern vom SVR begrüßt wird. Das gibt uns nocheinmal Rückenwind für die in dieser Woche anstehende ersteGesetzeslesung im Parlament."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell