Waris Diries Bruder ließ seine Töchter beschneiden

Hamburg (ots) - Waris Dirie, 53, Top-Model undFrauenrechtsaktivistin, spricht diese Woche in GALA (Heft 17/2018,EVT 19.04.2018). Die Somalierin, die mit ihrem Bestseller"Wüstenblume" das Thema Genitalverstümmelung bei Mädchen bekanntgemacht hat, findet bis heute selbst in der eigenen Familie keinVerständnis. "Mein jüngerer Bruder hat seine sechs Mädchenbeschneiden lassen. Ich habe ihn angefleht, es nicht zu tun. Ich habeihm sogar Geld geboten", sagt sie.