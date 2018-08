Warimpex Finanz & Beteiligungs: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Für die Aktie Warimpex Finanz & Beteiligungs stehen per 09.08.2018 1,38 EUR an der Heimatbörse Vienna zu Buche. Warimpex Finanz & Beteiligungs zählt zum Segment "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,2 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt Warimpex Finanz & Beteiligungs damit 16,42 Prozent über dem Durchschnitt (2,78 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gaming, Lodging & Restaurants" beträgt 12,87 Prozent. Warimpex Finanz & Beteiligungs liegt aktuell 6,33 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Warimpex Finanz & Beteiligungs in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Warimpex Finanz & Beteiligungs haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Warimpex Finanz & Beteiligungs bekommt dafür eine "Buy"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Buy" bewertet.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Warimpex Finanz & Beteiligungs beträgt das aktuelle KGV 2,04. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gaming, Lodging & Restaurants" haben im Durchschnitt ein KGV von 35,32. Warimpex Finanz & Beteiligungs ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.