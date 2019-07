Rheda-Wiedenbrück (ots) - Aus Gründen des vorbeugendenVerbraucherschutzes ruft die Tillman's Qualitätsmetzgerei GmbHfolgendes Produkt zurück:"meine Metzgerei - Gemischtes Hackfleisch", 500g, VerbrauchsdatumAldi Süd 27.07.19 und Aldi Nord 28.07.19.Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in dem betroffenenProdukt kleine, rote Kunststoff-Fremdkörper enthalten sind. Kunden,die das genannte Produkt gekauft haben, sollten das Produkt nichtkonsumieren.Das betroffene Verbrauchsdatum wurde bei Aldi Nord und Aldi Süd inTeilen der folgenden Bundesläder verkauft: Baden-Württemberg,Brandenburg, Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern,Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland,Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen.Aldi Nord und Aldi Süd haben sofort reagiert und die betroffenenPackungen bereits aus dem Verkauf genommen. Zudem werden in denbetroffenen Filialen Informationsplakate zum Rückruf aufgehängt.Verbraucher können noch vorrätige Packungen auch ohne Kassenbongegen Erstattung der Portokosten und des Kaufpreises an denHersteller (Tillman's Qualitätsmetzgerei GmbH, In der Mark 2, 33378Rheda-Wiedenbrück) zurückschicken bzw. in ihren Einkaufsstättenzurückgeben. Es handelt sich ausschließlich um das beschriebeneProdukt "meine Metzgerei - Gemischtes Hackfleisch", 500g mitVerbrauchsdatum Aldi Süd 27.07.19 und Aldi Nord 28.07.19. AndereProdukte der Marke und andere Hersteller sind nicht betroffen.Es entspricht der Firmenpolitik der Tillman's QualitätsmetzgereiGmbH, nur qualitativ hochwertige und vor allem sichere Lebensmittelin den Verkehr zu bringen. Die mit diesem Rückruf eingetretenenUnannehmlichkeiten bedauern wir.Pressekontakt:Dr. André VielstädteTel.: 05242/9610E-Mail: presse@toennies.deOriginal-Content von: Tillman's Convenience GmbH, übermittelt durch news aktuell