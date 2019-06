Warburg Bank übernimmt Asset-Management-Gesellschaft der NORD/LB vollständig

Hamburg (ots) - M.M.Warburg & CO schließt vollständige Übernahmeder Warburg Invest AG ab- Umzug in Räume von Warburg in Hannover erfolgte Mitte Juni- Besetzung des Vorstands verdeutlicht ZusammenwachsenDie Privatbank M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA hat von derNORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale die restlichen Anteilean der Warburg Invest Holding GmbH übernommen und ist damitalleiniger Eigentümer der Warburg Invest AG Hannover, der ehemaligenNORD/LB Asset Management AG. Warburg vereint damit wie geplant diebeiden Kapitalverwaltungsgesellschaften Warburg InvestKapitalanlagegesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg und Warburg InvestAG in Hannover unter dem Dach der Warburg Invest Holding GmbH. Miteinem betreuten Vermögen (Assets under Management and Administration)von zusammen mehr als 36 Milliarden Euro und rund 130 Mitarbeiternentsteht einer der bedeutendsten Asset Manager Norddeutschlands. Diemehr als 100 Mitarbeiter der Warburg Invest AG sind Mitte Juni in dieRäume von M.M.Warburg & CO in Hannover umgezogen und stärken damitdie Präsenz von Warburg in Niedersachsen.Joachim Olearius (48), Sprecher der Partner von M.M.Warburg & COsowie Vorsitzender des Aufsichtsrats der Warburg Invest Holding GmbH:"Unsere Angebote im Asset Management sind in Deutschland nahezueinzigartig: Kunden bekommen bei uns individuelle, hochprofessionelleInvestmentlösungen für liquide wie illiquide Assets aus privater,unabhängiger Hand."Veränderungen in der GeschäftsführungCaroline Specht (42) erweitert als Mitglied des Vorstands dieGeschäftsleitung der Warburg Invest AG. Damit arbeitet sie mit demlangjährigen Vorsitzenden des Vorstands Carsten Schmeding (48) sowiedem Mitglied des Vorstands Andreas Lebe (61) zusammen. Specht warseit 2017 Geschäftsführerin der Warburg Invest in Hamburg. AndreasLebe geht Ende Juli wie geplant in den Ruhestand und scheidet damitin bestem Einvernehmen aus dem Vorstand aus. Die Gesellschafterdanken ihm herzlich für die Zusammenarbeit und die positiveBegleitung der Übernahme.Spechts bisherige Position in der Geschäftsleitung der HamburgerWarburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH übernimmt ChristianSchmaal (53), der zuvor 20 Jahre in der Warburg Bank tätig war unddort als Direktor zuletzt das Risikocontrolling leitete. Er arbeitetkünftig mit Matthias Mansel (52) zusammen, der seit 2011 für dieWarburg Invest tätig ist und als Geschäftsführer dasPortfoliomanagement verantwortet.Im Zuge der Übernahme sämtlicher Anteile durch die Warburg Bankverändert sich auch die Besetzung der Aufsichtsgremien. DerAufsichtsrat der Warburg Invest AG wird nunmehr von Dr. PeterRentrop-Schmid, Partner der Warburg Bank, als Vorsitzendem geführt.Vorsitzender des Aufsichtsrats der Warburg Invest Holding ist JoachimOlearius."Unsere Führungsmannschaft ist erfahren und umsetzungsstark. Sieist die optimale Besetzung, um das überdurchschnittliche Wachstum derWarburg Invest fortzusetzen. Ich wünsche dem Team viel Erfolg undeine gute Hand für die anstehenden Aufgaben.", betont Dr. PeterRentrop-Schmid.Im Februar 2019 hatte Warburg in einem ersten Schritt bereits 75,1Prozent der Anteile des ehemaligen Asset Managers der NORD/LB unddamit die unternehmerische Führung übernommen. Die NORD/LB bliebzunächst mit 24,9 Prozent der Anteile Gesellschafter der Holding. Mitder nun erfolgten Erhöhung der Anteile auf 100 Prozent ist dieÜbernahme durch die Warburg Bank abgeschlossen.Pressekontakt:Ansprechpartner Presse:Martin Wehrle, Leiter KommunikationTel.: +49 40 3282-2235Thies Jonas, Referent KommunikationTel.: +49 40 3282-2165E-Mail: presse@mmwarburg.comOriginal-Content von: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien, übermittelt durch news aktuell