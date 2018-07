"War of the Worlds" - Urban Myth Films produzieren epische Neuinterpretation für Fox Networks Group Europe & Africa und CANAL+

München (ots) - Preisgekrönter BAFTA-Autor Howard Overman kreierteinen modernen und frischen Twist zu H.G. Wells' zeitlosem Klassiker- Zweite Eigenproduktion der Fox Networks Group Europe & Africa inZusammenarbeit mit CANAL+- Drehbeginn im September 2018 in Frankreich und UKCANAL+ und die Fox Networks Group Europe & Africa haben eine neueCo-Produktion von "War of the Worlds" angekündigt, die auf derzeitlosen Geschichte von H.G. Wells basiert und von Urban Myth Filmsin Zusammenarbeit mit STUDIOCANAL produziert wird."War of the Worlds" ist eine facettenreiche Serie, die vomBAFTA-Preisträger Howard Overmann ("Misfits", "Crazyheads")geschrieben und gestaltet wurde. Die acht Episoden sind eine CANAL+Creation Originale für CANAL+ und die zweite regionaleEigenproduktion für die Fox Networks Group Europe & Africa.Die Produktion des Dramas beginnt im Herbst 2018 und wird imAnschluss auf CANAL+ in Frankreich und auf FOX in über 50 LändernEuropas und Afrikas ausgestrahlt. Der internationale Vertrieb desProgramms erfolgt über STUDIOCANAL. Die europäischen undafrikanischen Rechte (ohne französischsprachige Gebiete) werden überdie Fox Networks Group Europe & Africa abgewickelt."In vielerlei Hinsicht ist der Roman von H.G. Wells eineabschreckende Geschichte über rassische Überlegenheit und ethnischeKonflikte, die ich in meiner modernen Neuinterpretation vertiefenmöchte", so Howard Overman, leitender Autor und Produzent von UrbanMyth Films.Über "War of the Worlds":Als Astronomen eine Übermittlung aus einer anderen Galaxieentdecken, ist dies der endgültige Beweis für intelligentesaußerirdisches Leben: Die Weltbevölkerung wartet mit angehaltenemAtem auf weiteren Kontakt mit den Außerirdischen. Es dauert nichtlange, denn innerhalb weniger Tage ist die Menschheit so gut wieausgelöscht. Nur wenige Überlebende bleiben in einer unheimlichverlassenen Welt zurück.Während außerirdische Schiffe am Himmel auftauchen, stellen sichdie Überlebenden eine entscheidene Frage: Wer sind diese Angreiferund warum sind sie auf unsere Zerstörung fixiert? Emotional, filmischund im Charakter verwurzelt ist "War of the Worlds" eine einzigartigeMischung aus menschlichem Drama und bestem Science-Fiction.Es ist eine Geschichte von gewöhnlichen Menschen unteraußergewöhnlichen Umständen - aber sie sind mehr als nur die Opfereines brutalen Krieges, denn wie wir feststellen werden, ist derAngriff der Aliens auf die Erde nicht willkürlich: Die Samen werdendirekt vor unseren Augen gesät...Die Serie wird von Howard Overman, Julian Murphy und Johnny Cappsfür Urban Myth Films produziert. STUDIOCANAL ist in Europa führend inProduktion, Rechteeinkauf, Vertrieb sowie dem internationalenVertrieb von TV-Serien und Spielfilmen. Damit arbeiten die beidenUnternehmen erstmals mit der Fox Networks Group Europe & Africazusammen, dem überregionalen Marktführer für Unterhaltungs-, Sach-und Sportprogramme.Pressekontakt:Pia HalbigPR & KommunikationFox Networks Group GermanyTel: +49 89 203049 120pia.halbig@fox.comBildanfragen: bildredaktion@fox.comOriginal-Content von: FOX, übermittelt durch news aktuell