War es das für Air Berlin?

letzte Woche überschlugen sich die Nachrichten bei Air Berlin, denn es sieht so aus, als verliere Etihad die Geduld mit der deutschen Fluglinie. Doch ein Ausstieg des größten Gönners würde gleichzeitig das Aus für Air Berlin bedeuten. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche Air Berlin und deren Kurse bewegt haben waren folgende:

Alles aus? Wenn das „Handelsblatt“ richtig informiert wurde, dann steht die Airline Etihad vor einem grundsätzlichen Wandel ihrer Unternehmenspolitik, die die Beteiligung an schwächelnden europäischen Fluglinien als teuren Fehler ansieht und diese Beteiligungen abstoßen möchte. In den vergangenen Jahren waren immer wieder größere Aktienpakete von Fluggesellschaften wie Air Berlin oder Alitalia erworben worden um über das Codesharing-Verfahren Zugang zum europäischen Flugstreckennetz zu bekommen und Kunden zum Drehkreuz Abu Dhabi transportieren zu können. Deshalb wird wohl auch Etihad-Boss James Hogan, der die alte Strategie stark unterstützt hat, bald seinen Stuhl räumen müssen.

Engagement bereut? Die Airline vom Persischen Golf hat viel Geld alleine für Air Berlin ausgegeben, mehr als eine Milliarde Euro genauer gesagt. Auch Anleihen mussten herausgegeben werden, um die Verluste der deutschen Fluggesellschaft auszugleichen, doch Air Berlin konnte sich, trotz eines kürzlich angeleierten Umbaus nicht aus der Verlustzone herausziehen.

Verlauf geplant? Laut „Handelsblatt“ will die staatliche Fluggesellschaft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten nun die defizitären Europabeteiligungen verkaufen, notfalls auch auch unter Wert.

Nun, als potenzieller Käufer für Air Berlin kommt definitiv die Lufthansa infrage. Und hier wurden auch bereits Pläne laut. Könnte es in der nächsten Woche dazu genauere Infos geben? Wir bleiben für Sie am Ball.

