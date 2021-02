War es eine gute Idee, vor 20 Jahren 10.000 € in die Adidas-Aktie zu stecken? Lass dich von der Antwort überraschen!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Vielleicht täuscht mich mein Eindruck, aber ich habe das Gefühl, dass es an der Börse irgendwie immer hektischer zugeht. Keine Spur mehr von gut überlegten Investitionen. Eher sieht es nach immer mehr heißen Spekulationen aus. Waren die Anleger früher mit 8 bis 10 % Kurssteigerung pro Jahr zufrieden, so müssen bei den jungen Investoren möglichst Kursanstiege von 10 % am Tag herausspringen.

Ist also eine langfristige Denkweise fehl am Platz und sollte man lieber auch mit dem Spekulieren beginnen? Ich denke, nicht wenige Aktienkäufer bevorzugen weiterhin eine eher ruhige Strategie. Und so etwas muss ja nicht unbedingt langweilig sein. Um dies zu verdeutlichen, schauen wir uns heute einmal an, was innerhalb von 20 Jahren aus einer Investition von 10.000 Euro in die Adidas-Aktie (WKN: A1EWWW) bis heute an Vermögenswert entstanden wäre.

Die erste Dekade

Um herauszufinden, wie es mit unserer beispielhaften Investition losgegangen wäre, müssen wir in das Jahr 2001 zurückgehen. Eine Adidas-Aktie kostete am 02.02. dieses Jahres genau 18,00 Euro. Auf eine volle Stückzahl gerundet hätte man damals also mit 10.000 Euro ohne Berücksichtigung etwaiger Kaufnebenkosten 556 Stück der Adidas-Papiere erworben.

Doch im weiteren Jahresverlauf erschien der Kaufzeitpunkt nicht unbedingt als ideal. Denn bereits Ende September markierte der Kurs mit 11,925 Euro (20.09.2001) erst einmal einen Tiefpunkt. Im Klartext heißt das, dass unsere Anfangsinvestition zu diesem Zeitpunkt auf 6.630,30 Euro abgeschmolzen ist.

Doch der Kurs erholte sich schnell wieder und so konnte die Adidas-Aktie das Jahr 2001 mit einem Schlussstand von 21,075 Euro (31.12.2001) beenden. Danach folgte eine erfreuliche Phase, in der sich die Papiere in immer neuere Höhen aufschwangen. Erst im Dezember war diese dann beendet. Allerdings markierte Adidas zu diesem Zeitpunkt mit 51,26 Euro (28.12.2007) auch seinen Höchststand in diesem Zehnjahreszeitraum. Bei diesem Kurs beträgt der Depotwert unserer Position nun also 28.500,56 Euro.

Die Jahre 2008 und 2009 waren dann ganz von der Finanzkrise geprägt und der Adidas-Kurs wurde in der Spitze wieder bis auf 21,44 Euro (21.11.2008) nach unten gedrückt. Doch die Börsen erholten sich wieder und so wies die Adidas-Aktie am Ende der ersten zehn Jahre einen Kurs von 45,95 Euro (01.02.2011) auf. Trotz teils heftiger Schwankungen war der Wert unserer Position zu diesem Zeitpunkt auf 25.548,20 Euro angewachsen.

Wie ging es weiter?

Ab dem Jahr 2011 begann unsere Adidas-Aktie eine langsame, aber stetige Aufwärtsbewegung. Im Januar 2014 fand diese mit Kursen um die 90 Euro aber erst einmal ein Ende. Und erst am 26.11.2015 erreichte sie mit einem Kurs von 90,32 Euro diese Marke erneut. Unser Paket an Adidas-Aktien wies nun also einen Gesamtwert von 50.217,92 Euro auf.

Was dann kam, damit hatte wohl so niemand gerechnet. Die Aktie von Adidas kletterte nämlich ab dem Jahr 2016 regelrecht in die Höhe. Am 01.03.2016 notierte sie mit 100,85 Euro erstmals im dreistelligen Bereich. Und mit 204,20 Euro übersprang sie am 05.04.2018 das erste Mal die 200-Euro-Marke. Ihren bisherigen absoluten Höchststand erreichte sie dann am 15.01.2020 mit einem Kurs von 316,05 Euro. Dasselbe trifft natürlich auch auf unsere Adidas-Position zu, die zu diesem Zeitpunkt auf einen Wert von 175.723,80 Euro angewachsen ist.

Wie fast alle Aktien gerieten auch die Papiere von Adidas in den Strudel der Corona-Krise. Doch davon haben sie sich wieder mehr als erholt und notieren aktuell auf einem Niveau von 277,50 Euro (02.02.2021). Was wäre also bis heute aus den im Jahr 2001 investierten 10.000 Euro geworden? Die Position der 556 Adidas-Aktien würden heute einen Betrag von erstaunlichen 154.290 Euro aufweisen.

Doch das war noch nicht alles

Aber der oben genannte Wert ist noch nicht das Endergebnis. Denn man muss natürlich auch noch die erhaltenen Dividenden mit einbeziehen. In der gesamten Haltedauer floss pro Aktie insgesamt eine Dividende von 22,94 Euro. Man muss also noch eine Gewinnbeteiligung von 12.754,64 Euro zu den Kursgewinnen hinzurechnen. Das Endergebnis beträgt also beachtliche 167.044,64 Euro. Was einer Gesamtrendite von 1.570 % entspricht.

Man sieht also eindrucksvoll, welche Ergebnisse mit Aktien zu erzielen sind, wenn man sie über einen längeren Zeitraum behält. Und wir sprechen hier über einen ganz normalen DAX-Wert. Viele Wachstumsunternehmen können hier noch ganz andere Erfolge vorweisen. Es kann sich also durchaus lohnen, Durchhaltevermögen zu beweisen. Deshalb auch in Krisenzeiten besser nicht nervös werden und langfristig an seinen Investitionsobjekten festhalten.

The post War es eine gute Idee, vor 20 Jahren 10.000 € in die Adidas-Aktie zu stecken? Lass dich von der Antwort überraschen! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Deswegen sind Small Caps so interessant. Unsere Top Small Cap für 2021, von der viele unserer Analysten begeistert sind, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Präventionen noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Dass hier die Nachfrage enorm ist, zeigt schon das letztjährige Umsatzwachstum von 47 %. In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir alle Details.

Jetzt hier kostenlos abrufen!



Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021