War das alles, iShares S&P/TSX Capped Information Index?

Der Kurs der Aktie iShares S&P/TSX Capped Information Index stand am 28.12.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Toronto bei 17,5 CAD.

Wie iShares S&P/TSX Capped Information Index derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 4 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die iShares S&P/TSX Capped Information Index-Aktie beträgt dieser aktuell 18,83 CAD. Der letzte Schlusskurs (17,5 CAD) liegt damit deutlich darunter (-7,06 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält iShares S&P/TSX Capped Information Index somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (18,1 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,31 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der iShares S&P/TSX Capped Information Index-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. In Summe wird iShares S&P/TSX Capped Information Index auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von iShares S&P/TSX Capped Information Index für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält iShares S&P/TSX Capped Information Index für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist iShares S&P/TSX Capped Information Index insgesamt ein "Hold"-Wert.

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der iShares S&P/TSX Capped Information Index führt bei einem Niveau von 47,64 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 53,08 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".