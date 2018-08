War das alles, The Swatch?

Weitere Suchergebnisse zu "Swatch Group Inhaber-Aktien":

An der Börse SIX Swiss Ex notiert die Aktie The Swatch am 31.08.2018, 04:06 Uhr, mit dem Kurs von 431,5 CHF. Die Aktie der The Swatch wird dem Segment "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir The Swatch einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob The Swatch jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 24,9. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von The Swatch zahlt die Börse 24,9 Euro. Dies sind 20 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Apparel & Textile Products" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 31,07. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die The Swatch 1 mal die Einschätzung buy, 0 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu The Swatch vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 436,1 CHF. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -100 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 0 CHF. Diese Entwicklung betrachten wir als "Sell"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. The Swatch weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,72 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Apparel & Textile Products") von 2,52 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,8 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.