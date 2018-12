War das alles, Step Energy Services?

Für die Aktie Step Energy Services aus dem Segment "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Toronto am 28.12.2018 ein Kurs von 1,92 CAD geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Step Energy Services auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Step Energy Services. Es gab insgesamt ein positive und drei negative Tage. An vier Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Step Energy Services daher eine "Sell"-Einschätzung. Insgesamt erhält Step Energy Services von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Sell"-Rating.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Step Energy Services liegt bei einem Wert von 32. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Oil, Gas & Coal" (KGV von 69,58) unter dem Durschschnitt (ca. 54 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Step Energy Services damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Analysteneinschätzung: Für die Step Energy Services sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 4 Buc, 1 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Step Energy Services. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 11,35 CAD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 491,15 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 1,92 CAD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".