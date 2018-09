War das alles, Mind Machines?

Der Mind Machines-Schlusskurs wurde am 06.09.2018 an der Heimatbörse London mit 6,95 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Internetsoftware und -dienste".

Unsere Analysten haben Mind Machines nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 16,43 liegt Mind Machines unter dem Branchendurchschnitt (74 Prozent). Die Branche "Technology Services" weist einen Wert von 63,27 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Mind Machines. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Mind Machines-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 8,43 GBP mit dem aktuellen Kurs (6,95 GBP), ergibt sich eine Abweichung von -17,56 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (7,2 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,47 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Mind Machines-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.