Hudson’s Bay: Tut sie es schon wieder?

Für die Aktie Hudson's Bay aus dem Segment "Kaufhäuser" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Toronto am 23.11.2018 ein Kurs von 7,83 CAD geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Hudson's Bay einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Hudson's Bay jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Hudson's Bay haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Sell" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Sell".

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Hudson's Bay im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Hudson's Bay. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Hudson's Bay-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 9,8 CAD. Der letzte Schlusskurs (7,83 CAD) weicht somit -20,1 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (9,03 CAD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-13,29 Prozent), somit erhält die Hudson's Bay-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Hudson's Bay-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.