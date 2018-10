War das alles, Christopher & Banks?

Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

Für die Aktie Christopher & Banks stehen per 10.10.2018 0,7 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Christopher & Banks zählt zum Segment "Bekleidung Einzelhandel".

Die Aussichten für Christopher & Banks haben wir anhand 5 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Christopher & Banks für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Christopher & Banks für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Christopher & Banks insgesamt ein "Hold"-Wert.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Christopher & Banks von 0,7 USD ist mit -31,37 Prozent Entfernung vom GD200 (1,02 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 0,85 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -17,65 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Christopher & Banks-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt Christopher & Banks mit einer Rendite von -50 Prozent mehr als 69 Prozent darunter. Die "Retail - Discretionary"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 18,26 Prozent. Auch hier liegt Christopher & Banks mit 68,26 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.