War das alles, China Phoenix Healthcare?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie China Phoenix Healthcare, die im Segment "Gesundheitseinrichtungen" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 25.07.2018 an ihrer Heimatbörse Hong Kong mit 8,05 HKD.In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses China Phoenix Healthcare auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist China Phoenix Healthcare mit einem Wert von 21,36 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Health Care Facilities & Svcs" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 96,52 , womit sich ein Abstand von 78 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

