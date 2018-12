China Pharma: Kommt jetzt der Schock?

China Pharma, ein Unternehmen aus dem Markt "Arzneimittel", notiert aktuell (Stand 10:35 Uhr) mit 0,35 USD sehr stark im Plus (+25.79 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NYSEAmerican.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir China Pharma einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob China Pharma jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der China Pharma verläuft aktuell bei 0,28 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Hold", insofern der Aktienkurs selbst bei 0,28 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von 0 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 0,3 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die China Pharma-Aktie der aktuellen Differenz von -6,67 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Health Care") liegt China Pharma mit einer Rendite von 83,09 Prozent mehr als 60 Prozent darüber. Die "Biotech & Pharma"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 25,76 Prozent. Auch hier liegt China Pharma mit 57,33 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über China Pharma wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält China Pharma auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.