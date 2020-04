Want Want China: War das schon alles?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Want Want China, die im Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 03.04.2020, 03:12 Uhr, an ihrer Heimatbörse Hong Kong mit 5.27 HKD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Want Want China auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Want Want China weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,25 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Nahrungsmittel") von 2,35 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,9 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 19,2. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Want Want China zahlt die Börse 19,2 Euro. Dies sind 46 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Nahrungsmittel" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 35,73. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Want Want China wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An einem Tag war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Sell"-Einschätzung. Dadurch erhält Want Want China auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Sell"-Bewertung.