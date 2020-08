Want Want China: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Want Want China, ein Unternehmen aus dem Markt "Verpackte Lebensmittel und Fleisch", notiert aktuell (Stand 02:00 Uhr) mit 5.88 HKD beinahe unverändert (0 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Hong Kong.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Want Want China auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Damit erhält die Want Want China-Aktie ein "Buy"-Rating.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Want Want China-Aktie hat einen Wert von 46,67. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (53,29). Auch hier ist Want Want China weder überkauft noch -verkauft (Wert: 53,29), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Want Want China.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 4,14 % ist Want Want China im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel (2,38 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 1,76 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.

