Want Want China: Aktienanalyse vom 21.07.2018

Der Kurs der Aktie Want Want China stand am 20.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Hong Kong bei 6,66 HKD. Der Titel wird der Branche "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" zugerechnet.

Wie Want Want China derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Want Want China weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,06 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Consumer Products") von 2,08 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,02 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 23,03 und liegt mit 33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Consumer Products) von 34,29. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Want Want China auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Want Want China von 6,66 HKD ist mit +1,06 Prozent Entfernung vom GD200 (6,59 HKD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 7,25 HKD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -8,14 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Want Want China-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.