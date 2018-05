WannaCry: Avast warnt auch ein Jahr danach noch vor der Gefahr (FOTO)

Prag/München (ots) -Avast ruft ein Jahr nach der Verbreitung von WannaCry Unternehmenund Anwender auf, regelmäßig ihre Software zu aktualisieren, um eineWiederholung zu verhindernEin Jahr nach "WannaCry" erinnert Avast, der weltweit führendeHersteller von digitalen Sicherheitsprodukten, an den bislang größtenAngriff von Erpresser-Software in der Geschichte und warnt vor einermöglichen Wiederholung. Am 12. Mai 2017 verbreitete sich WannaCry wieein Lauffeuer, das PCs weltweit infizierte. Auch heute gibt es nochnahezu täglich Angriffe der Ransomware, welche dieEternalBlue-Schwachstelle im Betriebssystem von Microsoft ausnutzt.Seit dem ersten Angriff vor einem Jahr hat Avast mehr als 176Millionen versuchte WannaCry-Attacken in 217 Ländern erkannt undabgewehrt. In Deutschland waren es 102.654; am stärksten betroffenwar jedoch Russland mit mehr als 64 Millionen, gefolgt von Indonesienmit fast 18 Millionen geblockten Angriffen. Alleine im März 2018,also knapp ein Jahr nach dem WannaCry-Angriff, blockte Avast noch 54Millionen Angriffe, die versuchten, die EternalBlue-Schwachstelleauszunutzen. Die Daten von Avast zeigen, dass noch immer knapp einDrittel (29 Prozent) der Computer weltweit angreifbar ist. InRussland haben 40 Prozent der Anwender und Unternehmen ihre Systemeseit dem Ausbruch nicht auf Vordermann gebracht. Ähnlich ist es inIndonesien mit 39 Prozent; in Deutschland müssten noch immer 12Prozent die Sicherheitslücke mit dem Patch schließen.Fehlende Patches führten zu Erfolg von WannaCryMicrosoft veröffentlichte bereits zwei Monate vor dem Ausbruch vonWannaCry einen Patch für EternalBlue. Weil viele Anwender diesenPatch jedoch nicht installierten, konnte WannaCry erst so starkwerden."Offenbar herrscht weltweit ein mangelndes Verständnis davon, wiewichtig Patches und Software-Updates sind, um Sicherheitslücken zuschließen. Das Ausmaß von WannaCry hätte sich minimieren lassen, wennmehr Anwender den MS17-010 Patch installiert hätten", stellt OndrejVlcek, EVP & CTO von Avast, fest. "Zu viele Anwender empfinden dasInstallieren von Updates jedoch als störend, denn es erfordert eineUnterbrechung der momentanen Tätigkeit am PC. Außerdem ist manchmalauch ein Neustart nötig oder die Programmoberfläche danach verändert.Deshalb ignorieren Verbraucher die dringend erforderlichenAktualisierungen einfach und Cyberkriminelle haben dadurch leichtesSpiel."Perfekter Patch - das muss die IT-Branche ändernDamit Patches besser angenommen werden, muss die IT-Branche derenImage verändern und deren Notwendigkeit, nämlich das Beheben vonProblemen und den Schutz vor Cyberangriffen, verdeutlichen.Zusätzlich sollte die Anwenderfreundlichkeit bei Software-Updatesverbessert werden - sei es durch kleinere Software-Pakete oderInstallationen im Hintergrund oder über Nacht."Und dann gibt es noch einen Knackpunkt: Die Software-Entwicklermüssen sich darüber im Klaren werden, dass ihre Systeme dieursprünglich geplante Lebenszeit oft überdauern - aufgrund derrobusten Hardware oder ihrer Beliebtheit", erklärt Ondrej Vlcek."Windows XP zum Beispiel ist immer noch bei 4,3 Prozent und WindowsVista bei 1,5 Prozent der Avast-Anwender im Einsatz. Doch Microsoftstellt für diese beliebten Systeme keine Patches mehr zur Verfügung.Die fatalen Folgen zeigt der Erfolg von WannaCry - veraltete Systemesind ein gefundenes Fressen für Cyberkriminelle."Neben der Installation von Software-Updates können Anwender nochweitere Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, um Cyberkriminellen das Lebenschwer zu machen. Die fünf wichtigsten Tipps finden Sie auf dem Blogvon Avast unter diesem Link:http://ots.de/5FJEqOÜber AvastAvast (www.avast.com), der weltweit führende Hersteller vondigitalen Sicherheitsprodukten, schützt über 400 Millionen Menschenonline. Avast bietet Produkte unter den Marken Avast und AVG an, dieEndanwender und Unternehmen mit einem der fortschrittlichstenNetzwerke zur Bedrohungserkennung weltweit vor Internetgefahrenschützen. Dazu zählt auch der Schutz vor zunehmenden Gefahren für -und durch - das Internet der Dinge. Avast setzt maschinelleLernverfahren und künstliche Intelligenz ein, um Bedrohungen inEchtzeit zu erkennen und stoppen. Die digitalen Sicherheitslösungenvon Avast für mobile Geräte, PCs oder Macs sind ausgezeichnet undzertifiziert von VB100, AV-Comparatives, AV-Test, OPSWAT, ICSA Labs,West Coast Labs und vielen mehr. Avast wird von den weltweitführenden Private-Equity-Firmen CVC Capital Partners und SummitPartners unterstützt.Pressekontakt:Christine GierlichAccount ManagerHBI Helga Bailey GmbH - International PR & MarComStefan-George-Ring 2 | 81929 MünchenE-Mail: christine_gierlich@hbi.deT: +49 (0) 89 99 38 87 24 | M: +49 (0) 151 51586751Original-Content von: Avast, übermittelt durch news aktuell