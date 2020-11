Wann wird die Varta-Aktie eine Dividende ausschütten?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Für die Freunde von Wachstumsaktien war die Varta (WKN: A0TGJ5)-Aktie in der jüngsten Vergangenheit ein gelungenes Investment. Alleine in den letzten drei Jahren konnte sie um über 400 % zulegen (Quelle: onvista.de, Stand: 18.11.2020). Wer bei der Varta-Aktie auf eine Dividende gehofft hat, der ging hingegen leer aus.

Warum die Varta-Aktie bisher keine Dividende ausgeschüttet hat und wie die Chancen für eine Varta-Aktien-Dividende stehen, erfährst du im folgenden Artikel. Viel Spaß beim Lesen!

Warum die Varta-Aktie bisher keine Dividende ausschüttet

In den letzten beiden Jahren gab es aus Dividendensicht wie gesagt nichts zu holen mit der Varta-Aktie. Doch warum war das so? Nun, es ist nicht so, als ob Varta sich keine Dividende leisten könnte. Im Geschäftsjahr 2019 verdiente man nach Steuern und Zinsen über 50 Mio. Euro. Das wäre mehr als ein Euro je Varta-Aktie an Dividende.

Ein Unternehmen, das seinen kompletten Gewinn ausschüttet, hat allerdings ein Problem: Es bleibt nichts für Investitionen, Forschung & Entwicklung und den Schuldenabbau übrig. Es ist daher geradezu fatal, wenn ein Unternehmen dauerhaft seinen kompletten Gewinn ausschüttet! Denn dies geht zulasten der Zukunft eines Unternehmens.

Langfristig geführte Unternehmen schütten daher in der Regel nie mehr als 80 % ihres Gewinns in Form von Dividenden aus, zumindest nicht dauerhaft. Im Falle von Varta hat man sich in den letzten beiden Jahren dazu entschlossen, den kompletten Gewinn für Investitionen in den Ausbau der Produktionskapazität zu stecken.

Angesichts der gigantischen Nachfrage nach Lithium-Ionen-Akkus eine absolut sinnvolle Maßnahme, wie ich finde. Denn die Investitionen von heute sind der Grundstein für die Gewinne von morgen. Jeder langfristig orientierte Investor sollte daher mit der Entscheidung des Varta-Managements einverstanden sein, dass die Gewinne lieber reinvestiert statt an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

Doch wie sieht es in den nächsten Jahren mit der Varta-Aktie und einer Dividende aus? Könnte sich das Umfeld ändern und der Varta-Aktie eine Dividende ermöglichen?

Wird sich daran in naher Zukunft etwas ändern?

Wir alle wissen: Je länger die Akkulaufzeit eines Wearables ist, desto besser ist das für uns Nutzer. Vom aktuellen Stand aus gesehen sehe ich hier noch eine Menge Entwicklungspotenzial. Das bedeutet für Varta: Weiter forschen, weiter entwickeln und weiter innovativ sein!





Zum einen, um die Kundenbedürfnisse immer besser zu erfüllen. Zum anderen, um von der zahlreich vorhandenen Konkurrenz nicht überholt zu werden. Beides erfordert weiterhin einen hohen F&E-Aufwand und ist für die langfristig positive Entwicklung des Unternehmens wohl unabdingbar.

Sollte die Nachfrage nach Akkus für Wearables weiterhin so stark zunehmen, dann könnte außerdem ein weiterer Ausbau der Produktionskapazität notwendig werden. Auch das ist mit hohen Investitionen verbunden – für Varta aber wohl unerlässlich.

Meiner Meinung nach wird sich daher am Umfeld von Varta in den nächsten Jahren nicht viel ändern, was die Möglichkeit einer Dividende betrifft. Der einzige Grund, der für eine Dividende der Varta-Aktie spricht, ist Großaktionär Michael Tojner. Eventuell könnte er sein Investment monetarisieren wollen und dies mittels einer Dividende umsetzen.

Als Großaktionär mit absoluter Stimmmehrheit hätte er die Möglichkeiten, eine Dividende durchzusetzen.

Mein Fazit zur Varta-Aktien-Dividende

Allerdings kann Tojner natürlich auch einfach Aktien verkaufen, um seine Anteile an Varta zu Geld zu machen. Oder er ist langfristig so sehr von Varta überzeugt, dass er jeden freien Cent im Unternehmen belassen möchte, um dessen Entwicklung bestmöglich zu unterstützen.

Insgesamt gehe ich daher eher davon aus, dass die Varta-Aktie auch in den nächsten ein bis drei Jahren keine Dividende ausschütten wird. Wer sich mit Aktien einen Cashflow aufbauen möchte, der dürfte daher bessere Aktien mit Dividende als die Varta-Aktie finden.

