Seit einigen Wochen sind Anleger bei Gold (WKN: 965515) und Silber (WKN: XAGEUR) von den Märkten in die Warteschleife geschickt worden. Mal rauf, mal runter, aber seit Anfang August eigentlich in einer fallenden Keilformation mit ansteigenden Unterstützungskursen oberhalb von 1.900 und 25 USD "gefangen". Das könnte ein bullishes Zeichen sein, meinen Analysten, die Gold und Silber jetzt mit einem neuen Sprung an die letzten Allzeithochs von über 2.000 und 29 USD ansetzen ...





