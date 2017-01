Wann schlägt Nike wieder adidas?

Weitere Suchergebnisse zu "Nike":

über ein Kursplus von rund 67 Prozent konnten sich die Aktionäre von adidas im vergangenen Börsenjahr freuen. Weltmarktführer Nike verlor dagegen rund 19 Prozent. Und das obwohl der US-Sportartikelhersteller mit seinen letzten Quartalszahlen, die Ende Dezember veröffentlicht wurden, die Prognosen der Analysten locker übertraf. Es läuft also operativ weiter rund bei Nike, doch was sagt die Chattechnik?

Mehr als 20 Prozent Aufwärtspotential

Seit dem letzten Tief bei rund 49 US-Dollar Anfang November hat die Aktie zu einer leichten Erholung angesetzt, mehr als knapp zehn Prozent waren aber bisher nicht drin. Schafft die Aktie jetzt endlich den Sprung über das Niveau bei 53 US-Dollar und knackt gleichzeitig noch die 200-Tage-Linie (aktuell bei gut 54 US-Dollar), dann hellen sich die Aussichten für 2017 deutlich auf. Bricht die Aktie auch noch über den bisher intakten Abwärtstrend bei rund 56 US-Dollar aus, dann eröffnet sich weiteres Kurspotential. Die nächsten Widerstände lauern erst bei rund 60 und später bei 65 US-Dollar. Somit könnte aus dem Underperformer Nike in diesem Jahr ein sehr interessantes Investment werden.

Ein Gastbeitrag von Sebastian Steyer.

