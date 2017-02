Wann kapieren es die Nordex-Anleger endlich?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

das neue Börsenjahr 2017 beginnt für Nordex genau so wie das alte geendet hat. Nach einer relativ kurzen Phase der aufkeimenden Hoffnung im Zuge derer die Aktie von Mitte November bis Anfang Januar um gute 25 Prozent gestiegen ist, hat sich nun wieder Ernüchterung breit gemacht. Nordex fällt schon seit fast vier Wochen kontinuierlich zurück und beendet den Monat Januar mit einem Minus von genau 4,51 Prozent.

Der letzte Anstieg auf fast 22 EUR kann damit spätestens jetzt als laues Lüftchen bzw. Gegenbewegung im weiterhin intakten Abwärtstrend eingestuft werden. Doch viele Aktionäre glauben weiterhin an steigende Kurse und hängen an den Lippen von Goldman Sachs, die ja Anfang des Jahres ihre Kursziel für Nordex von 31 EUR definiert hatte. Dass zuvor der Wert 44 EUR im Raum stand, interessiert weder die Großbank noch die Nordex-Aktionäre.

Und es wird sie auch nicht interessieren, wenn man ihnen sagt bzw. sogar noch bildlich darstellt, dass die Aktie am 26. Januar direkt am Abwärtstrend gescheitert ist und seitdem den vierten Handelstage in Folge verliert.

Auch von einem daraus folgenden Kursziel von ca. 16 EUR will mit Sicherheit kaum ein Nordex-Fan etwas hören. Zu unrealistisch erscheint diese Marke, und Charttechnik funktioniert ja eh nicht und wenn, dann nur hinterher …

