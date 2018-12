Wann ist ein Mann ein Vater? / Verbände fordern die rechtliche Definition von Vaterschaft über die biologische Abstammung

Berlin (ots) - Nach geltendem Recht ist in Deutschland derjenigeMann Vater, der mit der Mutter eines Kindes verheiratet ist - eineDefinition über den Ehestand. "Ein Anachronismus" meint GerdRiedmeier, Sprecher der Interessengemeinschaft Jungen, Männer undVäter (IG-JMV) und fordert die Neudefinition von Vaterschaft analogzur Mutterschaft über die biologische Abstammung ein. Eine zeitgemäßeKorrektur sei überfällig.Die Rechtsvorschriften des BGB formulieren seit 1896 einenVermutungsgedanken und stellen eine "gesetzliche Fiktion" dar, soRiedmeier. § 1592 definiere weder die Verwandtschaft des Kindes nochden Begriff Vaterschaft über die tatsächliche Abstammung. Das istnicht mehr zeitgemäß, kritisiert die IG-JMV und präsentiert derPolitik ihre Stellungnahme zur Neuregelung.Jedes Kind hat das Recht, zu wissen, woher es kommt: Welchegenetischen Eigenschaften bekam es vererbt und welche genetischenKrankheiten kann es erben? Aus welchem sozio-kulturellen Umfeldstammt es und welche erbrechtlichen Anrechte hat es? Diese Fragenwerden heute oft nicht eindeutig geklärt.Im 21. Jahrhundert sind die Methoden in medizinischerGendiagnostik weit fortgeschritten, so Riedmeier. Der Nachweis vonbiologischer Abstammung sei leicht zu erbringen. Die Genauigkeit undVerlässlichkeit derartiger Untersuchungen eignen sich als Grundlagefür die Ausgestaltung eines modernen Abstammungsrechts. Dieentstehenden Kosten seien im Vergleich zum Gewinn vonRechtssicherheit für das Kind, den Vater und die Gesellschaft alsvernachlässigbar anzusehen.Die Definition von Mutterschaft und Vaterschaft über diebiologische Abstammung setzt konsequent den Gleichheitsgrundsatz desGrundgesetzes um. Auch habe der leibliche Vater das Recht zu wissen,welches Kind seiner Abstammung ist und für welches Kind er dieverfassungsrechtlich vorgesehenen Rechte und Pflichten eingeht.Bedauerlich und gefährlich sieht die IG-JMV Gesetzesinitiativenaus den SPD-geführten Ministerien und von den Grünen, die den Begriff"Vater" weiter verwässern und ihn durch "2. Elternteil" oder"Mitmutter" ersetzen wollen. Dieser Ansatz ignoriere weitgehend denBlick aus der Kinderperspektive. Anstelle des Blickes aus Kindersichtwerden Erwachsenenpositionen vertreten. Es gäbe, so lautet dieBotschaft, ein "Recht am Kind" oder ein "Recht auf ein Kind".Besonders irreführend seien dabei die angeführten Argumentationenüber das "Kindeswohl".Es bestehen grundlegende Beziehungen des Kindes zu seinerleiblichen Mutter und seinem leiblichen Vater, so die IG-JMV. Siesind zuerst genetischer und epigenetischer Art und werden in dergroßen Mehrzahl der Fälle durch innige soziale Beziehungen erweitert.Dabei ist unstrittig: Das Kind profitiert von möglichst umfassendensozialen Kontakten zu beiden (biologischen) Eltern.Es ist Aufgabe der Politik, rechtliche Maßnahmen zu ergreifen, diedas Wohl des Kindes stärken: Die Kenntnis seiner leiblichen Elternund den größtmöglichen Umgang mit ihnen. Die zeitgemäße Definitionvon Vaterschaft über die biologische Abstammung ist dazuVoraussetzung.Stellungnahme Abstammungsrecht der IG-JMV: http://ots.de/jT4jDWFSI - Forum Soziale Inklusion e.V. * www.forum-social-inclusion.euManndat e.V. * www.manndat.deTrennungsväter e.V. * www.trennungsvaeter.deVäteraufbruch für Kinder Köln e.V. * www.vafk-koeln.dePressekontakt:Interessengemeinschaft Jungen, Männer und Väter (IG-JMV):Website: www.ig-jungen-maenner-vaeter.deEmail: presse@ig-jungen-maenner-vaeter.deSprecher: Gerd RiedmeierTel. +49 (0) 176 - 611 123 57Original-Content von: Interessengemeinschaft Jungen, Männer und Väter (IG JMV), übermittelt durch news aktuell