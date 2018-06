Wann ist der Mann ein Mann - und was hat die Prostata damit zu tun?

Oldenburg (ots) - Die Prostatitis ist eine bislang weitgehendunbekannte Form von Prostatabeschwerden. Sie darf nicht mit einerProstatavergrößerung verwechselt werden, die vorwiegend ältere Männerbetrifft. Unter einer Prostatitis leiden vor allem jüngere Männer imAlter von 20 bis 50 Jahren, schätzungsweise 3,5 Millionen Männer inDeutschland haben zumindest gelegentlich entsprechende Beschwerden.Man unterscheidet die abakterielle und bakterielle Prostatitis.Bei der deutlich häufigeren abakteriellen Prostatitis (ca. 90 Prozentder Erkrankungen) lassen sich keine Bakterien im Urin nachweisen. Zuden Beschwerden zählen Druckschmerzen im Becken sowie im genitalenund anorektalen Bereich, Störungen der Blasenentleerung sowie derSexualfunktion. Die Lebensqualität der Betroffenen ist starkeingeschränkt, inbesondere weil die Angst vor dem Verlust derMännlichkeit zunimmt.Während bei einer akuten bakteriellen Prostataentzündung dieMöglichkeit der Behandlung mit Antibiotika angezeigt ist, gibt esbislang kaum Therapieoptionen bei der abakteriellen Prostatitis.Jetzt bietet Apogepha mit den neuen Prosturol® Zäpfchen(rezeptfrei in Apotheken) ein neuartiges Therapiekonzept, daserstmalig den Prostata-Spannungsschmerz und das Druckgefühl imBeckenbereich direkt am Ort des Schmerzgeschehens lindert. Dieeinzigartige studiengeprüfte Kombination, bei der Hyaluronsäure mitspeziellen pflanzlichen Inhaltsstoffen in der schnell wirksamen Formvon Zäpfchen angeboten wird, ermöglicht eine zielgerichteteFreisetzung der Inhaltsstoffe ohne den Umweg über denMagen-Darm-Trakt. Das die Prostata umgebende Gewebe imAnorektalbereich entspannt und wird beruhigt.Die lokale Therapie, die täglich einmal abends als Kur überdreißig Tage angewendet wird, kann alleine oder ergänzend zu durchden Arzt verordneten Präparaten angewendet werden, der auf jeden Falleingeschaltet werden sollte.Damit steht mit Prosturol® Zäpfchen jetzt ein wirksames Mittelgegen Spannungsschmerz im Becken und damit für ein unterschätztesMännerthema zur Verfügung. Mehr Informationen unter www.prosturol.de.Pressekontakt:ifemedi, Dr. Jörg Hüve0441-9350590presse@medizin-ernaehrung.deOriginal-Content von: IFEMEDI, übermittelt durch news aktuell