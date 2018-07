Wann Kinder Schwimmen lernen sollten, damit nichts passiert (AUDIO)

Baierbrunn (ots) -Anmoderationsvorschlag: Plantschen, toben und mit Wasser spritzen,für Kinder ist das Sommerfreude pur. Damit nichts passiert, solltendie Kleinen aber schwimmen können. Dagmar Ponto hat sich für unserkundigt, ab welchem Alter ein Schwimmkurs sinnvoll ist.Sprecherin: Schon vor Schuleintritt sollten Kinder schwimmenlernen, denn jedes Gewässer stellt sonst eine Gefahr für die Kleinendar, schreibt das Apothekenmagazin "Baby und Familie". Allerdingsgibt es ein Mindestalter, um mit dem Schwimmen zu beginnen, erklärtuns Chefredakteurin Stefanie Becker:O-Ton Stefanie Becker: 18 SekundenJa, richtig schwimmen lernen kann ein Kind frühestens mit vieroder fünf Jahren, vorher fehlen ihm einfach die motorischenFähigkeiten, um eine Schwimmtechnik zu erlernen. Und am besten eignetsich für den Anfang das Brustschwimmen, da das Kind dabei den Kopfüber Wasser halten kann und sehen kann, wo es hinschwimmt.Sprecherin: Auch wenn es gut gemeint ist, Schwimmhilfenunterstützen die kleinen Anfänger nicht:O-Ton Stefanie Becker: 21 SekundenAm besten ist, wenn das Kind höchstens mit einer Poolnudel übt,denn jedes Hilfsmittel am Körper bringt die Wasserlage des Kleinendurcheinander. Also, zum Beispiel drücken Schwimmflügel oderBauchgurte das Kind hoch und so kann es dann den eigenen Auftriebnicht spüren. Der ist aber wichtig, um schwimmen zu lernen und sichim Wasser zu bewegen.Sprecherin: Hat das Kind einen ersten Schwimmkurs absolviert,heißt es nicht, dass das Kind sich sicher im Wasser bewegen kann:O-Ton Stefanie Becker: 19 SekundenSchwimmfähig ist das eine, schwimmen können das andere.Schwimmfähig ist ein Kind, das das "Seepferdchen" gemacht hat undsich eben 25 Meter über Wasser halten kann. Schwimmen kann es abererst, wenn es den Freischwimmer gemacht hat und sich also 15 Minutenim tiefen Wasser bewegen kann und das braucht oft mehrere Kurse.Abmoderationsvorschlag:Wichtig ist auch, dass die Kleinen ihre Atemreflexe im und unterWasser kontrollieren können, und das kann man zuhause spielerisch inder Badewanne üben, berichtet "Baby und Familie". Einfach einenTischtennisball auf die Wasseroberfläche legen und das Kind hin undher pusten lassen.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell