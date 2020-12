Wann der CEO von Wells Fargo erwartet, dass die Bank zu der normalen Dividende zurückkehrt

Weitere Suchergebnisse zu "Wells Fargo":

Nach den Beschränkungen der Dividendenausschüttungen durch die Aufsichtsbehörden und einem Verlust von 2,4 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal, hat Wells Fargo (WKN:857949) seine Dividende von 0,51 auf 0,10 US-Dollar pro Aktie gesenkt, was einer Reduzierung von ungefähr 80 % entspricht.

Obwohl die Bank seither die Erträge gesteigert hat und die Bankenaufsichtsbehörden möglicherweise die Beschränkungen für Kapitalauszahlungen im Laufe dieses Monats aufheben könnten, könnte Wells Fargo noch viele Monate lang nicht zu einem normalisierten Dividendenniveau zurückkehren.

In seiner Rede auf der Goldman Sachs 2020 U.S. Financial Services Conference sagte Charlie Scharf, CEO von Wells Fargo, dass die Begrenzung, unter der die Bank aufgrund des Skandals um die gefälschten Konten operiert, den Einsatz von Kapital immer noch schwierig macht.

Scharf fügte hinzu, dass er es für wichtig hält, dass die Bank eine “klare Sichtlinie” hat, bevor sie zu einem vollständigen Aktienrückkaufplan und einer normalisierten Dividende für die Stammaktionäre zurückkehrt.

“Heißt das also früh, früh in der ersten Hälfte des Jahres 2021? Ich denke, für uns, die wir heute hier sitzen, ist das weit weniger wahrscheinlich, aber 2021 ist ein langes Jahr”, sagte Scharf auf der Konferenz und bezog sich darauf, wann Wells Fargo zu normalen Kapitalausschüttungen zurückkehren könnte.

Aber es gibt keinen Zweifel daran, dass Wells Fargo, wenn es wieder bereit ist, auch das Kapital hat, um Aktienrückkäufe durchzuführen und seine Dividende wieder auf ein normalisiertes Niveau anzuheben. Der Moderator der Goldman-Konferenz stellte fest, dass Wells Fargo mehr als 25 Milliarden US-Dollar überschüssiges Kapital hat.

“Wie wir bereits vorher gesagt haben, der Impfstoff kommt und Klarheit könnte sicherlich kommen, aber das wird bestimmen, wann wir uns wohl fühlen, und zu diesem Zeitpunkt gibt es keinen Zweifel, dass es erhebliches Überschusskapital gibt, das auch für Rückkäufe eingesetzt werden kann, aber irgendwann sicherlich auch erhöhte Dividenden, da wir die Ertragskraft weiter steigern”, sagte Scharf.



Bevor die Dividende gesenkt wurde, sahen die Investoren Wells Fargo als ein Unternehmen mit attraktiven Dividenden an. Selbst als es Anfang des Jahres mit 53,75 US-Dollar pro Aktie auf seinem Höchststand gehandelt wurde, hatte Wells Fargo eine Dividendenrendite von etwa 3,8 %. Da die Dividende auf 0,10 US-Dollar pro Aktie reduziert wurde und vor kurzem bei 29,34 US-Dollar pro Aktie gehandelt wurde, hatte die Bank eine Dividendenrendite von etwa 1,4 %.

Interessant an Scharf’s Kommentaren war auch, dass er anscheinend Aktienrückkäufe mit der Dividende verband, was darauf hindeutet, dass Wells Fargo, selbst wenn die Federal Reserve die Beschränkungen für Rückkäufe aufhebt, sich möglicherweise zurückhalten wird.

Andere Bank-CEOs wie JPMorgan Chase-CEO Jamie Dimon scheinen bereit zu sein, zu normalen Aktienrückkaufsprogrammen zurückzukehren, sobald die Aufsichtsbehörden grünes Licht geben.

Dieser Artikel wurde von Bram Berkowitz auf Englisch verfasst und am 08.12.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

