Wangneng Environment: Was war das denn?

Wangneng Environment, ein Unternehmen aus dem Markt "Textilien", notiert aktuell (Stand 15:18 Uhr) mit 21.38 CNH im Minus (-0.89 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Wangneng Environment einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Wangneng Environment jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Wangneng Environment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Wangneng Environment auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Wangneng Environment lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Sell"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was eine Einschätzung als "Sell"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Wangneng Environment in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Wangneng Environment derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 16,4 CNH, womit der Kurs der Aktie (21,38 CNH) um +30,37 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 19,22 CNH. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +11,24 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

