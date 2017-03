Wanderwitz: Impulse für Kultur und Medien nur mit der Union

Berlin (ots) - Neuerliche Rekordaufwüchse im Haushalt 2018beschlossenDas Bundeskabinett hat am gestrigen Mittwoch die Eckwerte für denBundeshaushalt 2018 beschlossen. Dazu erklärt der kultur- undmedienpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, MarcoWanderwitz:"Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt den Rekordaufwuchs im Etatvon Kulturstaatsministerin Monika Grütters für das Jahr 2018. Mit dererneuten Steigerung des Deutschen Filmförderfonds um weitere 50Millionen Euro katapultiert sich Deutschland wieder in dieinternationale Spitzengruppe der Filmproduktionsförderung. DieErhöhung des Bundeszuschusses um 25,7 Millionen Euro bedeutet für dieDeutsche Welle einen Meilenstein auf ihrem Weg, auch finanziell mitden großen europäischen Auslandssendern mithalten zu können.Die Haushaltssteigerungen bewegen sich in Größenordnungen, vondenen die Kultur- und Medienpolitik bislang nur zu träumen wagte. ImRegierungsentwurf steigt der Etat der Beauftragten derBundesregierung für Kultur und Medien von 1,37 Milliarden (im Jahr2017) auf nunmehr 1,65 Milliarden Euro. Die Bundesregierung schärftdamit ihr Profil in der Förderung von Film und Auslandsrundfunkerheblich. Die CDU/CSU-Fraktion dankt Bundesfinanzminister WolfgangSchäuble und Staatsministerin Monika Grütters für dieseWeichenstellungen, die auch die Kulturförderung begünstigen: DieErhöhung des Ankaufsetats für national wertvolles Kulturgut auf zehnMillionen Euro pro Jahr ist dabei ein sehr wichtiger Punkt.Die Kulturstaatsministerin hatte bereits während der Berlinaleeinen zweiten Filmförderfonds zur Förderung von internationalenGroßproduktionen in Höhe von 25 Millionen Euro pro Jahr im laufendenHaushalt 2017 angekündigt und eine weitere Erhöhung in Aussichtgestellt. Mit dessen Verdreifachung auf 75 Millionen Euro lässt sieprompt Taten folgen. Die deutschen Filmstudios werden es in ihrenAuftragsbüchern unmittelbar spüren.Der Haushalt 2018 wird von der nächsten Bundesregierung finalbeschlossen werden. Eine Garantie für diese Steigerungen im Kultur-und Medienbereich gibt es nur mit CDU und CSU."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell