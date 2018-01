Wanderwitz: Gratulation zum Golden Globe an Fatih Akin

Berlin (ots) - Preis ist auch ein Erfolg für die deutscheFilmförderungDas NSU-Drama "Aus dem Nichts" von Fatih Akin hat den Golden Globeals bester nicht-englischsprachiger Film gewonnen. Dazu erklärt derkultur- und medienpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Marco Wanderwitz:"Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion gratuliert Regisseur Fatih Akinund allen Mitwirkenden zum Gewinn des Golden Globe. Die Auszeichnungist ein großer internationaler Erfolg für den deutschen Film.'Aus dem Nichts' wurde durch den Deutschen Filmförderfonds (DFFF),die kulturelle Filmförderung der Kulturstaatsministerin, dieFilmförderungsanstalt (FFA) und Länderfilmförderungen unterstützt.Der Film gewinnt Preise und zieht viele Zuschauer in die Kinos. Einschöner Beleg dafür, dass Filmförderung in Deutschland funktioniert,und zwar künstlerisch wie wirtschaftlich.Die CDU/CSU-Fraktion wird sich in dieser Legislaturperiode füreinen weiteren Ausbau und Optimierung der Filmförderinstrumente desBundes einsetzen. Wir wollen die bestehenden Fördersysteme nochbesser aufeinander abstimmen und die Förderbudgets weiter steigern.Außerdem wollen wir prüfen, ob der DFFF zu einer allgemeinenFörderung audiovisueller Inhalte (inklusive Serien oder Animationen)weiterentwickelt werden kann."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell