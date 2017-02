Wanderwitz: Deutsche Welle macht sich fit für den weltweiten Medienwettbewerb

Berlin (ots) - Deutschsprachiger TV-Kanal reformiertAb dem kommenden Montag, dem 6. Februar, sendet die Deutsche Welleihr deutschsprachiges Fernsehprogramm mit einer veränderteninhaltlichen Ausrichtung. Dazu erklärt der kultur- undmedienpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, MarcoWanderwitz:"Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt die Umwandlung desdeutschsprachigen Fernsehprogramms der Deutschen Welle in einenKulturkanal. Die in vier Sprachen angebotenen TV-Kanäle werden damitweiter profiliert. Die Deutsche Welle erreicht einen weiterenMeilenstein auf dem Weg, fit zu werden für die internationalenMedienmärkte der Zukunft.Der weltweite Wettbewerb um die Meinungsmacht wird immer härter.Es liegt in unserem ureigenen Interesse, dass die deutsche Stimme inder Welt vernehmlich zu hören ist. Daher tritt die CDU/CSU-Fraktionfür eine namhafte Anhebung der institutionellen Förderung derDeutschen Welle ein. Die Deutsche Welle muss auch finanziell mitanderen europäischen Auslandssendern konkurrieren können.Die Deutsche Welle verzeichnet derzeit 135 Millionen wöchentlicheNutzerkontakte. In der Fortschreibung ihrer Aufgabenplanung hat siesich selbst 150 Millionen Nutzerkontakte als Ziel gesetzt, was wirbegrüßen. Intendant Peter Limbourg und seine Mitarbeiterinnen undMitarbeiter leisten dafür vorzügliche Arbeit.Der deutsche TV-Kanal erreicht dagegen bislang nur ca. 250.000Zuschauer wöchentlich. Daher ist seine Reform unerlässlich. Durch dasDeutsche-Welle-Gesetz ist die Deutsche Welle zur Förderung derdeutschen Sprache verpflichtet. Entsprechend hat sich der DeutscheBundestag in seiner Stellungnahme zur Aufgabenplanung 2014-17 zu dendeutschsprachigen Programmen bekannt. Die Transformation in einenKulturkanal entspricht den Ergebnissen der Markt- undMeinungsforschung zu den Interessen und dem Bildungsniveau derdeutschsprachigen TV-Zuschauer. Die Deutsche Welle kommt damit ihremAuftrag nach, für die europäisch gewachsene Kulturnation Deutschlandin der Welt zu werben. Zudem ergeben sich dadurch neue Chancen fürKreative aus Deutschland, international stärker wahrgenommen zuwerden. Um bei den globalen Entscheidern für die deutsche Sicht derDinge zu werben, ist hingegen der englischsprachige,breaking-news-fähige TV-Kanal das Mittel der Wahl."HintergrundDie Deutsche Welle als der deutsche Auslandsrundfunk erhält ausdem Etat der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien,Prof. Monika Grütters, derzeit einen Bundeszuschuss in Höhe von 325,6Millionen Euro. Hinzu kommen Projektförderungen aus dem AuswärtigenAmt und dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. DieDeutsche Welle liefert online Informationsangebote in 30 Sprachen.Das Fernsehprogramm wird auf fünf Kanälen in den Sprachen Deutsch,Englisch, Arabisch und Spanisch ausgestrahlt.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell