Wanderurlaub auf die individuelle Tour: frei, spontan, im eigenen Tempo (FOTO)

Hagen (ots) -Unterwegs mit Partner oder Freunden - neue Website und Reisenewsfür 2019Selbst das Tempo bestimmen. Sich frei fühlen. Spontan entscheiden.Gedanken sortieren. Mehr Zeit für Fotostopps haben ... Es gibt vieleGründe für eine individuelle Wanderreise. Der Wikinger-Katalog"Wanderurlaub individuell 2019" liefert noch mehr: z. B. eine neuePortugaltour in die Heimat des Portweins. Einen Trip zu kretischenBergen und Buchten. Oder eine Reise zu Natur- und Kulturschätzen inSüdfinnland. Alle Programme gibt es seit Ende Oktober auch auf einereigenen Website nur für Individualurlauber: www.indi-wandern.de.Linie spricht jüngere Urlauber an - passende Website"Wandern individuell" spricht zunehmend jüngere Urlauber an. Dazupasst die Website mit Du-Ansprache und neuem Bildkonzept. Die Fotosaus der Ich-Perspektive geben das Gefühl, die Situation selbst aktivzu erleben. Naturfans finden hier detaillierte Infos zu Ablauf undVorteilen der individuellen Reise.Mit Servicepaket: komfortabel und sicherJeder Sechste ist bei Wikinger Reisen, Marktführer fürWanderurlaub, ohne Gruppe, aber mit Servicepaket auf Tour. "Frei seinheißt bei individuellen Reisen: genussvoll wandern, selbstbestimmtund ohne schweres Gepäck", so Wikinger-Geschäftsführer Daniel Kraus."Der Urlauber kann beruhigt 'loslassen' und muss sich um nichtskümmern - wir machen die Tour erlebnisreich und sicher." Dasindividuelle Package enthält neben exakten Routenbeschreibungenvorgebuchte Unterkünfte, Gepäcktransport, Transfers undNotfall-Ansprechpartner. Die GPS-App "Reisebegleiter" weist den Weg.Vor allem jüngere Urlauber - aber nicht nur die - nutzen lieberdigitale Tourdaten. Wer "Print" will, bekommt alles auch schriftlich.Neu in Portugal: Das Weinanbaugebiet Alto Douro aktiv genießenIn Portugal genießen Natur- und Weinfans das Alto Douro. DieHeimat des Portweins - seit 2.000 Jahren - ist UNESCO-Weltkulturerbe.Aktivurlauber wandern hier durch stille Flusslandschaften undschattige Kiefernwälder. Oder auf alten Verbindungswegen durch dieSerra das Meadas. In der Portmetropole Peso da Régua und kleinenWeindörfern ist Zeit für spontane Pausen und Gespräche. Der Kofferreist voraus und erwartet seine Besitzer am Abend: z. B. auf demWeingut Quinta de Marrocos oder in familiengeführten Land- undHerrenhäusern.Neu auf Kreta: Berge und Buchten erobernIm Südwesten der Götterinsel tanken Individualreisende Ruhe undgriechische Lebensart - in stillen, weißen Dörfern und Fischerorten.Sie wandern im eigenen Tempo im Apokoronas-Gebiet, entlang der Küstezu den Ruinen von Lissos, durch die Irini-, die Samaria- und dieImbros-Schlucht. Für Fotomotive sorgen neben imposanten Abgründen die"Weißen Berge" Lefka Ori, die Omalos-Hochebene und ein spektakulärerKüstenpfad Richtung Chora Sfakion. Diese neue Kreta-Tour bietetWikinger Reisen in zwei Varianten, 9- und 15-tägig, an.Neu in Finnland: Natur- und Kulturschätze des Südens entdeckenNordlandfans mit Lust auf Natur und Kultur erkunden Südfinnland.Die 12-tägige individuelle Wanderreise mit fünf Standorten setzt aufVielfalt: Urlauber wohnen in bunten Küstenorten, im Spa-Resort imSaimaa-Seengebiet oder in Stadthotels in Turku und Helsinki. Zu Fußentdecken sie u. a. den Nationalpark auf der Insel Linnansaari, dasEvo-Schutzgebiet und den Schärengarten vor Turku. Dazu kommenkulturelle Highlights: von der weltweit größten Holzkirche inKerimäki und die Architektur von Alvar Aalto bis zum Kunsthandwerk imTeijo-Nationalpark und Helsinkis Jugendstilfassaden.Reisetermine und -preise 2019, z. B.Individuelle WanderreisenPortugal Douro - durch die Heimat des Portweins: 8 Tage ab 898Euro, März bis Juni, August bis Nov., ab einem TeilnehmerWest-Kreta: Berge und Buchten: 15/9 Tage ab 495 Euro, April bisJuni, Sept. bis Okt., ab zwei TeilnehmernSüdfinnland: Naturidylle & Kulturschätze: 12 Tage ab 1.448 Euro,Mai bis Sept., ab einem TeilnehmerKURZPROFILWikinger Reisen ist Marktführer für Wanderurlaub mit geführten undindividuellen Touren. Der Claim "Urlaub, der bewegt" steht fürWander- und Wanderstudienreisen, Trekking, Radurlaub, aktiveFerntrips mit Natur, Kultur und Wanderungen sowie Winterurlaub. Mitmehr als 66.500 Gästen und einem Jahresumsatz von 117 Mio. Eurogehört Wikinger Reisen zu den TOP 20 der deutschen Reiseveranstalter.Das 1969 gegründete Familienunternehmen ist CSR-zertifiziert undWWF-Partner. Es setzt sich in allen Bereichen für mehr Nachhaltigkeitein. 20 Prozent der GmbH-Anteile hält die vom Unternehmensgründerinitiierte Georg Kraus Stiftung, die damit nachhaltige Projekte derEntwicklungszusammenarbeit fördert.Pressekontakt:Eva Machill-Linnenberg - mali prWikinger Reisen - Pressestellefon 02331 46 30 78wikinger@mali-pr.deOriginal-Content von: Wikinger Reisen GmbH, übermittelt durch news aktuell