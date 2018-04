Wanderung mit kulinarischem Höhepunkt - BILD

Geführte Panoramatour in Vorarlberg widmet sich regionalerSpezialität: dem Montafoner Sura KeesSchruns (ots) - Sura Kees ist im Montafon nicht nur geschmacklichein für die Region einzigartiges Käseprodukt, sondern auch einwichtiges Kulturgut. Die Herstellung der regionalen Spezialität gehtbis ins 12. Jahrhundert zurück - und ist beliebter als je zuvor. DasBesondere an diesem Käse? Bei einem Fettgehalt von nur einem Prozenteignet sich der Sura Kees perfekt für einen gesunden Lebensstil. Erschmeckt aber trotzdem frisch-würzig und mild-aromatisch.Den ganzen Sommer wird Interessierten ein Einblick in die Welt desSauerkäses gewährt. Gemütlichen Schrittes führt der aussichtsreicheWeg gemeinsam mit Wanderführerin Elisabeth Mangard über den Gantakopfzur auf 1.730 Metern gelegenen Alp Nova: Hier erzählen das EhepaarAndrea und Andreas Wieser über das Leben in den Bergen und weshalbsie sich der Produktion der regionalen Spezialität Montafoner SuraKees verschrieben haben. Und ein Brot mit der regionalen Spezialitätfür den kleinen Hunger gibt?s natürlich auch.Mehr Informationen: [montafon.at] (http://www.montafon.at/)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Montafon Tourismus GmbH, Martina Zudrell, +43506686144, martina.zudrell@montafon.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/4060/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Montafon Tourismus, übermittelt durch news aktuell