Wandertour durch Slowenien lässt die erfolgreichste Fluchtgeschichte des 2. Weltkriegs wiederaufleben

Sydney (ots/PRNewswire) - Ralph Churches kehrte, nachdem er selbstmit sechs anderen Kriegsgefangenen der Gefangenschaft entronnen war,zum Internierungslager zurück, um mehr als hundert seiner Gefährtenzu retten. Unterstützt durch den Widerstand, flohen sie 285 km zu Fußund wurden hinter die deutschen Linien nach Italien ausgeflogen.2019 steht für das 75-jährige Jubiläum dieser außergewöhnlichenGeschichte, und "The Crow's Flight" (Ralph Churches trug denSpitznamen "The Crow"), eine Wandertour, wird dieses Ereignis aufganz besondere Weise würdigen.Vom 29. August bis zum 14. September kann man gemeinsam mit RalphsSohn Neil und den Nachkommen dieser 100 mutigen Männer die Flucht von1944 durch die slowenische Berglandschaft persönlich erwandern.Geschichtsfreunde, Trekker und alle Interessenten sind eingeladen,sich diesem denkwürdigen Marsch in die Vergangenheit anzuschließen.Vom mittelalterlichen Maribor aus werden die Reisenden sanfteHügel und historische Dörfer durchwandern und die Kultur Sloweniensauf einzigartige Weise kennenlernen, bis die Tour in der Nähe derkroatischen Grenze ihren Abschluss findet.Gefangennahme im 2. Weltkrieg und Verbringung nach SlowenienDer in Griechenland in Kriegsgefangenschaft geratene Churcheswurde mit dem Zug nach Maribor im heutigen Slowenien verbracht unddort interniert. Er und seine Mitgefangenen wurden bei derNeuverlegung von Eisenbahngleisen eingesetzt, die von den Bombern derAlliierten und slowenischen Widerstandkämpfern zerstört worden waren.Churches und seine Mitverschwörer nahmen Kontakt mit demWiderstand auf, und arrangierten die Flucht für sich selbst und sechsihrer kriegsgefangenen Leidensgenossen.Die FluchtNach seiner erfolgreichen Flucht aus dem Lager überzeugte Churchesdie Leute vom Widerstand, am nächsten Tag mit ihm zurückzukehren undeinen noch sehr viel dreisteren Fluchtversuch zu organisieren.Mit einem kühnen Angriff bei Tagesanbruch wuchs Churches Crew vonsechs Flüchtigen auf rund 100 Ausreißer an. Nach 285 KilometernMarsch erreichten sie einen Flugplatz der Partisanen, von dem aus siemit Flugzeugen der Alliierten nach Italien ausgeflogen wurden.Die WandertourDie Reisenden werden während dieser Wanderung interessante Dörfer,atemberaubende Aussichten und ländliche Idylle erleben. The Crow'sFlight wird allen gefallen, die Wert auf Fitness legen und anMilitärgeschichte und dem 2. Weltkrieg interessiert sind, und bringtauf einzigartige Weise den Fluchtweg nahe, der Tausende in dieFreiheit geführt hat.The Crow's Flight ist dem australischen Kriegsgefangenen RalphChurches BEM gewidmet, der die größte und erfolgreichste Flucht des2. Weltkriegs angeführt hat. Mehr als 100 Ausreißern war es damalsgelungen, sich binnen 14 Tagen in dünner Kleidung, unzureichendemSchuhwerk und mit wenig Nahrung durch das nationalsozialistischbesetzte Slowenien zu schlagen.Die Reisenden werden die gleichen Sehenswürdigkeiten erleben, imGegensatz zu damals jedoch in den Genuss von komfortabler Unterkunft,lokaler Küche und Gepäcktransport kommen. Reiselustige sind herzlicheingeladen, sich der Tour anzuschließen und Slowenien in all seinerFreiheit zu erleben. Hier bietet sich ein Blick in die Geschichte,den man sich für immer bewahren wird.