Wandern ... einfach göttlich! (FOTO)

Hagen (ots) -Von Amalfi bis Mexiko: unterwegs auf überirdischen SpurenWandern auf dem "Pfad der Götter" an der Amalfiküste. Zum "Throndes Zeus" in Griechenland. Zur "Stadt der Götter" in Mexiko. Oder aufden "Berg der Götter" im Iran. Weltweit folgen kleineWikinger-Gruppen überirdischen Spuren. Denn Götter wissen, wo es amschönsten ist ...Amalfiküste: auf dem "Pfad der Götter"An der Amalfiküste startet in Bomerano der "Sentiero degli dei" -der "Pfad der Götter". Eine Traumroute Richtung Positano vorbei anGrotten, Wein- und Oliventerrassen, Zitronenhainen undSteineichenwäldern. Die Aktivreise "Kampanien kulinarisch" serviertdabei gleich mehrfach vollkommenen Genuss: Zum 9-tägigen Programmgehören drei geführte Wanderungen, ein Kochkurs und der Besuch einerMozzarella-Käserei.Wer es sportlicher mag, trekkt "Hoch über der Küste" - über den"Amalfi-Panoramaweg" und erobert dabei ein Stück des Götterpfads. BeiWikinger Reisen gibt es auf dieser Tour zudem eine exklusiveVesuv-Route: Mit einer Sondergenehmigung entdecken die kleinenGruppen das "teuflisch schöne" Valle dell´Inferno.Individuelle Wanderurlauber erkunden den "Pfad der Götter" imeigenen Tempo. Weitere Highlights der Aktivreise "Amalfiküste: 'BellaItalia' wie im Film" sind Ravello, das Mühlental und der Monte TreCalli.Griechenland: zum "Thron des Zeus"In Griechenland erklimmen Individualurlauber den Olymp: "Thron"oder auch "Berg des Zeus". Zum Gipfelerlebnis kommen vorgeplanteWanderungen rund um Agios Dimitrios, auf den Golna und über denFernwanderweg E4 durch die Schlucht des Enipeas.Mexiko: zur "Stadt der Götter""Himmlische Routen" gibt es auch für Fernreise-Fans. In Mexikokommen Wikinger-Gruppen ins legendäre Teotihuacán. Die mythenumrankte"Stadt der Götter" hat eine beeindruckende Stufentempelanlage.Weitere Topacts im "Reich der Sonnenpyramide" sind unbekannteWanderrouten in den Bergen und im Dschungelgebiet Selva Lacandonasowie ein Besuch bei Indigenas. Natürlich fehlen auch die berühmtenMaya-Stätten nicht.Iran: zum "Berg der Götter"Im wilden Westen des Iran zieht der "Berg der Götter" alle Blickeauf sich: Die Felswand von Bisotun an der alten Königsstraße nachPersien ziert das Konterfei des Großkönigs Darius. Aktive Entdeckererleben auf dieser Reise Kurdistan und das Zagros-Gebirge, denUrmia-Salzsee und die Metropolen Isfahan und Shiraz.Reisetermine und -preise 2018, z. B.Amalfiz. B. Kampanien kulinarisch: 9 Tage ab 1.958 Euro, Oktober, min. 10,max. 15 TeilnehmerHoch über der Küste - der Amalfi-Panoramaweg: 10 Tage ab 1.698 Euro,Sept., Okt., min. 8, max. 14 TeilnehmerAmalfiküste: "Bella Italia" wie im Film - 9 Tage ab 708 Euro, Junibis Okt. ab 1 PersonOlymp: Wandern am Berg der Götter: 8 Tage ab 638 Euro, Juni bis Okt.,ab 2 TeilnehmernMexiko: Im Reich der Sonnenpyramide -18 Tage ab 3.298 Euro, Okt,Nov., Dez. 18/Jan. 19, min. 6, max. 14 TeilnehmerIrans Wilder Westen: 18 Tage ab 3.495 Euro, Sept./Okt., Nov., min. 6,max. 18 Teilnehmer