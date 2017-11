Wanderfit startet Ausbildung von Gesundheitswanderführern / BKK Pfalz und Deutscher Wanderverband kooperieren

Ludwigshafen (ots) - Die Kooperation der BKK Pfalz mit demDeutschen Wanderverband trägt erste Früchte: Exklusiv fürBewegungstherapeuten aus der Pfalz startet am 10. November inAltleiningen die Ausbildung von 20 Gesundheitswanderführern.Den Kooperationspartnern liegen vor allem die präventiven Aspektedes Wanderns am Herzen. Ein Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegtdeshalb auf dem vom Deutschen Wanderverband (DWV) entwickeltenGesundheitswandern. Das sind durch physiotherapeutische Übungenaufgelockerte kurze Wanderungen, die eigens dafür vom DWVausgebildete und zertifizierte Gesundheitswanderführer anbieten.Die Ausbildung soll Bewegungstherapeuten ermöglichen,Gesundheitswanderungen im Rahmen von Präventionskursen anzubieten.Die Plätze für den ersten Ausbildungsgang sind komplett ausgebucht,eine Warteliste für zukünftige Fortbildungen ist eröffnet.Nach Abschluss des Fortbildungskurses, dessen zweiter Teil imFebruar in der DJH Steinbach stattfinden wird, können sich dieTeilnehmer als "Gesundheitswanderführer, zertifiziert nach DWV" auchnach § 20 SGB V zertifizieren lassen. Dies ist die Voraussetzung fürdie Bezuschussung von Präventionskursen durch die gesetzlichenKrankenkassen."Wir freuen uns sehr, dass unser Angebot so viel Anklang findetund wir im kommenden Jahr mit Hilfe der ausgebildetenGesundheitswanderführer unseren Versicherten in der ganzen Pfalz unddarüber hinaus etliche BKK Pfalz Gesundheitswanderkurse anbietenkönnen", so Andreas Lenz, Vorstandsvorsitzender der BKK Pfalz.Wer sich bundesweit über die Angebote der Gesundheitswanderführersowie über Kurse zur Ausbildung zum Gesundheitswanderführer des DWVinformieren möchte, findet aufhttp://www.gesundheitswanderfuehrer.de/ alle wichtigen Informationen.Ute Dicks, Geschäftsführerin des Deutschen Wanderverbands: "Wirarbeiten seit vielen Jahren daran, es Menschen jeden Alters einfachzu machen, raus in die Natur zu gehen. Das fördert nachweislich dieGesundheit, ist gut für Körper, Geist und Seele. Es freut uns sehr,mit der BKK Pfalz einen Partner zu haben, bei dem die ThemenGesundheit und Wandern ebenfalls ganz oben stehen."Die Initiative Wanderfit wurde von der BKK Pfalz gemeinsam mit demDeutschen Wanderverband und Pfalz.Touristik sowie ausgewähltenWanderexperten ins Leben gerufen, um noch mehr Menschen fürs Wandernzu begeistern.www.wanderfit.dePressekontakt:Ansprechpartnerin: BKK Pfalz, Martina Stamm, mstamm@bkkpfalz.de; Tel:0621/68559120.Original-Content von: BKK Pfalz, übermittelt durch news aktuell