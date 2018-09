Wanderer statt Waisenkinder / Deutsche Wildtier Stiftung: Lassen Sie den Igelnachwuchs ziehen. Er erobert nur ihren Garten

Hamburg (ots) - Im September werden Gärten und Stadtparks zurKinderstube für Wildtiere. Die Igeljungen sind jetzt geboren. IhreStacheln sind noch weich, aber ihr Geruchssinn ist bereits gutausgeprägt. Nach Ende einer sechswöchigen Säugezeit gehen die jungenBraunbrustigel ohne ihre Mutter auf Entdeckungsreise. Igel lieben dieGroßstadt: Hier können sie nach Herzenslust in Kompost- undLaubhaufen nach Regenwürmern, Maden, Käfern und Kellerasseln wühlenund weggeworfene Nahrungsreste neben Mülleimern verspeisen. "Ist einIgelkind zu übermütig, verliert es bei solchen Verlockungen schon malden Überblick und findet den Weg zum Nest nicht mehr zurück. Mitleisen Pieplauten ruft es dann nach seiner Mutter", sagt MoritzFranz-Gerstein, Natur- und Artenschützer der Deutschen WildtierStiftung. Die alleinerziehende Igelin hört die Hilferufe. Sie eiltschnaufend herbei und sammelt ihren verloren gegangenen Weltenbummlerwieder ein. Manchmal sitzt ein verirrtes Igelkind auch tagsüber aufdem Rasen. "Da kann man durchaus stutzig werden. Denn Igel sind fastimmer dämmerungs- und nachtaktiv. Doch in der Regel ist auch dieserTagesgast kein Waisenkind", betont der Experte.Viele der aufgefundenen Igel brauchen unsere Hilfe nicht. "Wereinen Igel sieht und sich Sorgen macht, sollte zunächstsicherstellen, ob ihm wirklich etwas fehlt. Nur wenn das der Fallist, darf das Tier aus der Natur entnommen werden. VerwaisteIgelsäuglinge erkennen Sie daran, dass die Mutter auch nach mehrerenStunden nicht auftaucht", erläutert Franz-Gerstein.Kranke Igel sind häufig unsicher auf den Beinen, wirken teilweiseapathisch, rollen sich bei Gefahr oft nicht mehr ein, bleiben aneinem Fleck sitzen. Parasiten, Verletzungen, Viren oder Fieber könnendie Ursache für dieses Verhalten sein. "Keinesfalls sollten Sie einemIgel Milch geben", so der Artenschützer. Wer einen hilfebedürftigenIgel findet, sollte einen Tierarzt oder eine Igelstation aufsuchen."Hier erfolgt die Erstversorgung, und der Finder kann wichtigeInformationen zur richtigen Pflege und Handhabung bekommen."Kostenloses Bildmaterial: www.Presse.DeutscheWildtierStiftung.dePressekontakt:Eva Goris, Pressesprecherin,Christoph-Probst-Weg 4, 20251 Hamburg,Telefon 040 9707869-13, Fax 040 9707869-19,E.Goris@DeutscheWildtierStiftung.de, www.DeutscheWildtierStiftung.deOriginal-Content von: Deutsche Wildtier Stiftung, übermittelt durch news aktuell