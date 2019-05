Saalbach-Hinterglemm (ots) - Drei Weitwanderwege - eine Challenge: Mit insgesamt64 Kilometern und 3.800 Höhenmetern bergauf ist die Saalbach Wander ChallengeDIE Herausforderung für sportliche Bergwanderer. Im Herbst 2019 finden erstmalsdie Saalbach Wander Challenge Wochen statt. Auf dem Programm stehen die SevenSummits, der Home of Lässig Walk und der Pinzgauer Spaziergang, sowieRegeneration, Genuss und Kulinarik.Saalbach Hinterglemm ist das ideale Basislager, um die umgebene Bergweltzwischen den sanften Hügeln der Pinzgauer Grasberge und den schroffen Spitzender Kitzbüheler Alpen zu erkunden. 400 Kilometer beschilderte Wanderwege wartendarauf entdeckt zu werden. So findet sowohl der sportliche Alpinist als auch dergemütliche Genusswanderer seine individuelle Lieblingstour.Im Herbst geht es für Ausdauernde aber zur Sache, denn bei den Wander ChallengeWochen werden insgesamt 64 Kilometer und 3.800 Höhenmeter gewandert. ErfahreneWanderführer führen die zwei Leistungsgruppen in dieser Woche mit einemabwechslungsreichen Rahmenprogramm über die schönsten Gipfel Österreichs.Ablauf der Saalbach Wander Challenge- Samstag: Anreise und Begrüßungs-Cocktail, Briefing und Get Together- Sonntag: Wandertag- Sie wählen zwischen Seven Summits, Pinzgauer Spaziergangund Home of Lässig Walk- Montag: Regeneration & Genuss- Dienstag: Wandertag- Sie wählen zwischen Seven Summits, Pinzgauer Spaziergangund Home of Lässig Walk- Mittwoch: Almfrühstück im Talschluss, Regeneration & Genuss- Donnerstag: Wandertag - Sie wählen zwischen Seven Summits, PinzgauerSpaziergang und Home of Lässig Walk- Freitag: Regeneration & Genuss, gemeinsamer Abschlussabend- Samstag: AbreiseTermine- 14. - 21. September 2019- 21. - 28. September 2019Video: https://www.youtube.com/watch?v=JHuDb5XskJwWeitere Infos hier: https://www.ots.at/redirect/mediasaalbachWeitere Infos und Bilder unter saalbach.com (https://media.saalbach.com/news-wander-challenge-wochen-in-saalbach?id=82507&menueid=9766&l=deutsch)Kontakt:Tourismusverband Saalbach HinterglemmKarin PastererPresse und PRTel.: +43 6541 6800 115k.pasterer@saalbach.comwww.saalbach.comOriginal-Content von: Tourismusverband Saalbach Hinterglemm, übermittelt durch news aktuell